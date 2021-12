PNRR, 349 milioni per le scuole pugliesi. Bitonto 5 Stelle: “Grande opportunità per la città”

Alla Puglia andranno 349 milioni di euro delle risorse previste dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per una serie di interventi sul sistema scolastico regionale.

“Parliamo di fondi cruciali per ricucire il Paese e recuperare i ritardi del Mezzogiorno rispetto al nord Italia, come si prefigge lo stesso PNRR. Risorse che saranno una grande opportunità anche per la città di Bitonto”, dichiara Francesca Anna Ruggiero, deputata bitontina e facilitatrice regionale per il M5S.

“Di queste risorse – continua – 49,7 milioni saranno destinati alla costruzione di scuole innovative, sostenibili e con il massimo dell’efficienza energetica; 231,1 milioni circa per incrementare il numero di posti nella fascia di età 0-6 anni (di cui rispettivamente 189,9 per gli asili nido e 41,2 per le scuole dell’infanzia). 20,6 milioni saranno utilizzati per l’estensione del tempo pieno e l’incremento delle infrastrutture per le mense scolastiche; 13,2 milioni per le infrastrutture sportive nelle scuole. Quasi 35 milioni saranno impiegati per interventi di messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico”.

“I fondi del PNRR, ottenuti grazie alla tenacia del presidente Giuseppe Conte – sottolinea la deputata M5S bitontina – costituiscono un’occasione irripetibile per dare un nuovo volto all’Italia”.

Per il Comitato Bitonto 5 Stelle “l’arrivo di queste risorse deve rappresentare una svolta per le scuole della nostra città, per cui ci impegneremo a vigilare sul loro uso e sui progetti che saranno presentati. L’obiettivo è innovare profondamente gli istituti cittadini, controllando che nessuna di queste risorse venga sprecata”.