Da oggi si riapre la circolazione alle auto attorno a piazza Caduti del Terrorismo

“Domani (oggi per chi legge, ndr) si riapre la circolazione alle auto nei pressi della riqualificata Piazza Caduti del Terrorismo, presso la quale si continua a lavorare per inaugurarla a fine anno completandola anche con le aree ludiche e la nuova illuminazione”. Ad annunciarlo è il sindaco Michele Abbaticchio attraverso la sua pagina facebook, anticipando la data dell’inaugurazione della piazza: il 30 dicembre, “il giorno in cui Anna Rosa Tarantino è stata uccisa dalla mafia”.

La notizia del ripristino della circolazione (la relativa ordinanza non è stata ancora pubblicata) dovrebbe rasserenare un po’ gli animi dei cittadini della zona, esasperati dal protrarsi dei lavori, dovuto ad importanti rinvenimenti archeologici che hanno rallentato il cantiere. “Ma non solo”, obietta Franco Natilla, consigliere comunale di opposizione e presidente della Commissione consiliare di Controllo e Garanzia.

“Il 18 novembre, con la Commissione che presiedo – fa sapere Natilla – ho effettuato un sopralluogo per fare il punto dei lavori di rifacimento dell’intera piazza. La zona è interessata da numerose unità abitative e attività commerciali, tra cui due supermercati, oltre al mercato ortofrutticolo e all'intenso traffico veicolare. A mezzogiorno, erano presenti nel cantiere solo tre operai, capo cantiere compreso. Quanto allo stato di avanzamento delle opere, risultavano da realizzare la sistemazione del verde e dell'intera area circostante, la fogna bianca, la viabilità, i marciapiedi, i parcheggi, la segnaletica e gli arredi”. Natilla parla di lavori a passo di lumaca, e riferisce “il disagio di numerosi cittadini per il blocco della circolazione veicolare e l'impossibilità totale di parcheggiare. Gli esercenti hanno lamentato di sentirsi abbandonati dall'amministrazione comunale, per la mancanza di aree destinate al carico e scarico merci e di parcheggi alternativi”.

Da qui la proposta della Commissione di Controllo e Garanzia al sindaco Abbaticchio: “consentire il parcheggio regolamentato nell'area della piazza priva di verde attrezzato, preservandola solo in occasione della celebrazione di eventi”.

Natilla chiede anche di prevedere l’esenzione del pagamento dei tributi comunali per i titolari di attività commerciali nella zona di piazza Caduti del Terrorismo, in considerazione della riduzione di fatturato registrata dall’avvio del cantiere, “non inferiore al 40%”.