Anche Italia Nostra contro la discarica Fer.Live

I cittadini di Bitonto, per l’opposizione alla realizzazione della discarica Fer.Live in contrada Colaianni, potranno contare su un ulteriore alleato: Italia Nostra. La sezione di Bari dell’associazione ambientalista, dopo aver analizzato la documentazione e le osservazioni inviate dal gruppo politico Sinistra Italiana Bitonto, ha deciso d’intervenire nella vicenda Fer.Live.

Con la richiesta di accesso agli atti inviata alla Città Metropolitana di Bari, si saprà se – per le modifiche apportate al progetto oggetto del giudizio positivo di compatibilità ambientale del 2011 – la società Fer.Live srl ha attivato la procedura prevista dall’art. 6, co. 9 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., inviando liste di controllo per una valutazione preliminare da parte degli uffici preposti; o, nel caso in cui la società non si sia avvalsa della suddetta procedura, se l’ufficio competente al rilascio dell’AIA abbia richiesto o meno, all’ufficio competente al rilascio della VIA, una verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 6, co. 7, lett. e) del D. Lgs 152/2006.

“In tal modo si potrà conoscere con quale atto o provvedimento l’ufficio competente della Città Metropolitana al rilascio della VIA ha espresso la propria valutazione circa l’assoggettabilità o meno ad una nuova VIA delle modifiche apportate al progetto oggetto del giudizio positivo di compatibilità ambientale”, spiegano da Sinistra Italiana.

“Ringraziando Italia Nostra dell’impegno profuso, con fiducia attendiamo notizie, consapevoli che il valore aggiunto alla conoscenza, offerto da un’associazione nazionale ambientalista, non potrà che esserci di aiuto per la tutela del nostro territorio”, conclude SI Bitonto.