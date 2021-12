Convocato il consiglio comunale per martedì 21

Il presidente della massima assise cittadina Vito Antonio Labianca ha convocato per martedì 21 dicembre alle 9 in prima convocazione il consiglio comunale, ancora una volta in forma telematica.

Saranno dieci i punti all’ordine del giorno: “L’Italia è una, democratica ed antifascista”, ordine presentato da cinque consiglieri comunali; variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023; approvazione del documento strategico del commercio; approvazione del regolamento sul decoro urbano; ratifica del verbale dell’assemblea ordinaria dei soci in merito alla procedura ad evidenza pubblica per la vendita degli immobili di Asv spa in liquidazione; autorizzazione alla stipula di accordo tipo tra l’agenzia regionale per le politiche attive – Arpal Puglia – e il Comune di Bitonto per la gestione dei rapporti legati all’utilizzo delle sedi del centro per l’impiego di Bitonto; permesso di costruire convenzionato in via Santo Spirito (sp 91); approvazione del referto del controllo di gestione dell’esercizio finanziario 2020; prese d’atto dei referti di controllo di regolarità amministrativa del secondo e terzo quadrimestre 2020.