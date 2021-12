Popolari-Popolari con Emiliano in campo a Bitonto

Con la nomina, da parte dell'assessore al personale della Regione Puglia e coordinatore provinciale dei Popolari-Popolari con Emiliano, Gianni Stea, del coordinatore cittadino di Bitonto, Antonio Lisi, il movimento rafforza ulteriormente il radicamento politico sul territorio e si prepara con una propria lista a partecipare alle prossime elezioni amministrative.

“L'attività sarà improntata da principi democratici, cristiani e riformisti e caratterizzata soprattutto da una politica di ascolto e coinvolgimento dei cittadini. L’obiettivo principale sarà quello di condividere azioni e progettualità per valorizzare il nostro territorio”, ha dichiarato Lisi. Mentre Stea ha sottolineato la “necessità di un dialogo con chi si riconosce nella nostra stessa matrice culturale, accettando il confronto sui temi più rilevanti per la società civile, a partire dalle questioni del lavoro, dello sviluppo economico, nel rispetto dell’ambiente, della salute, della sana giustizia, della formazione e della ricerca universitaria”.

E giunge anche il plauso del senatore Totò Ruggeri, coordinatore regionale dei Popolari, per “l’azione concreta di radicamento messa in atto sul territorio. Siamo in campo con un progetto in grado di rappresentare le molteplici istanze che provengono dalla tradizione centrista, recependo e facendo nostre le istanze che arrivano dai territori per concertare un nuovo progetto sulla base di programmi condivisi”.

Intanto prosegue l’attività dei Popolari-Popolari con Emiliano, con la nomine dei dirigenti in tutti i Comuni del Barese e l’apertura di nuove sedi. Contemporaneamente sono al lavoro i consiglieri regionali e i coordinatori provinciali affinché, in breve tempo, il movimento possa articolarsi in tutte le città e i paesi della Puglia, dove sarà presente con proprie liste alle elezioni amministrative.