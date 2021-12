Cittadini Pugliesi di nuovo in campo per le amministrative 2022

In vista delle elezioni amministrative del 2022, il movimento Cittadini Pugliesi rinnova il proprio impegno per una proposta politica alternativa. Il movimento, già presente a Bitonto in occasione delle scorse elezioni regionali con la partecipazione dell'architetto Vito D'Attoma, “rilancia l'invito a quanti sono animati dalla volontà di un impegno civico vero, esercitato in piena libertà e svincolato dai condizionamenti esterni che spesso non coincidono con le reali esigenze dei cittadini e del nostro territorio”.

Cittadini Pugliesi “esprime un giudizio ampiamente negativo sugli ultimi dieci anni di amministrazione comunale, basato sulla lettura di dati oggettivi che descrivono il sostanziale fallimento in ambiti fondamentali come la pianificazione urbanistica o la gestione dei rifiuti o, ancora, in tema di legalità, argomento ripetutamente sbandierato per farne esclusivamente oggetto di propaganda”.

“Siamo pronti a confrontarci con chiunque abbia voglia di discutere seriamente dei temi prioritari per la città – scrivono dal movimento – nel segno di una necessaria quanto inderogabile discontinuità rispetto agli ultimi dieci anni di amministrazione. Cittadini Pugliesi auspica, soprattutto, la condivisione di un approccio nuovo alle questioni e di un metodo inclusivo che aiutino questa città a liberarsi dal provincialismo che la soffoca”.