Sinistra Italiana: “Tre pareri favorevoli alla discarica Fer.Live dalla Città Metropolitana"

In seguito alla richiesta di informazioni e di accesso agli atti ad opera di Italia Nostra, lo scorso 16 dicembre gli uffici della Città Metropolitana di Bari hanno pubblicato tutti gli atti relativi al procedimento in corso per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione della discarica Fer.Live in contrada Coljanni, nelle campagne di Bitonto.

Dalla lettura della documentazione pubblicata sul sito della Città Metropolitana – denuncia Sinistra Italiana Bitonto – si rileva che:

il 13 gennaio 2021 il Comitato Valutazione Impatto Ambientale della Città Metropolitana ha ribadito “il parere positivo sulla Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto semplificato caratterizzato da minori impatti negativi soprattutto sulle componenti atmosferica ed idrica a parità di quantità di rifiuti smaltiti”;

sulla Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto semplificato caratterizzato da minori impatti negativi soprattutto sulle componenti atmosferica ed idrica a parità di quantità di rifiuti smaltiti”; il 13 luglio 2021 il Comitato Tecnico Rifiuti ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA);

con prescrizioni al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA); il 17 novembre 2021 il Comitato contro l’Inquinamento Atmosferico Provinciale ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

“Si tratta di pareri tecnici obbligatori e non vincolanti, depositati alla Sezione Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente della Città Metropolitana, ma questi pareri creano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale alla società Fer.Live”, osserva SI Bitonto, annunciando che Italia Nostra presenterà le proprie osservazioni critiche al progetto e facendo appello a tutte le forze politiche, le associazioni e i cittadini bitontini: “Ora è il momento di una mobilitazione generale”.

“Al sindaco di Bitonto – aggiunge Sinistra Italiana – così come ha operato in un recente passato, si suggerisce di dare mandato all’avvocatura comunale di impugnare i documenti preliminari rilasciati dai vari comitati tecnici, prima che questi possano assumere un ruolo determinante nel procedimento AIA in corso”.

Infine, l’appello ad un’opposizione unanime alla discarica, con manifestazioni pubbliche e presidi anti Fer.Live