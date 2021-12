Ruggiero (M5S): «Aggiornare linee guida cura e diagnosi malattie»

«Con il via libera al mio ordine del giorno il Governo si impegna a valutare l’opportunità di aggiornare le linee guida per la cura e la diagnosi delle malattie». Così la deputata bitontina M5S Francesca Anna Ruggiero, componente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.

«L’obiettivo – continua – è superare gradualmente il paradigma su cui finora si è basata la medicina occidentale, incentrata sul “trial and error”, ricalibrando cure e diagnosi sulla soggettività irripetibile del paziente, scongiurando interventi inutilmente invasivi e dolorosi. Il paradigma attuale del “procedere a tentativi” talvolta procura al paziente sofferenze evitabili e causa un aggravio delle spese a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Stesso discorso vale anche per gli esami diagnostici, nell’ambito dei quali si dovrebbero prediligere indagini micro-invasive rispetto a percorsi più dolorosi per il paziente. Di qui la necessità di un aggiornamento delle linee guida, che dovrà essere realizzato da esperti senza conflitti di interesse».

«Questa sarebbe la strada giusta per riportare il paziente, nella sua singolarità e sensibilità, al centro della medicina, ridimensionando il criterio economicistico che fino a qualche tempo fa ha dominato in maniera preponderante e deleteria il settore», conclude Ruggiero.