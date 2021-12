Ripristinato il riscaldamento al liceo scientifico Galilei

"A seguito delle nostre sollecitazioni, la Città Metropolitana di Bari ha provveduto a sistemare l'impianto di riscaldamento del liceo scientifico Galilei di Bitonto, prima delle vacanze di Natale. Al rientro gli studenti troveranno aule riscaldate". Così l'ex consigliere regionale Domenico Damascelli, che aggiunge: "Non abbassiamo, però, la guardia. Nell'istituto c'è ancora bisogno di mettere in sicurezza almeno tre aule e un corridoio, segnati da umidità, perdite e intonaco pericolante. Che gli interventi siano tempestivi: studenti e personale scolastico devono poter svolgere le attività didattiche in ambienti sicuri. Inoltre, ci sono pervenute segnalazioni di assenza di riscaldamento anche al liceo classico Sylos, ed anche per questa struttura chiediamo conto all’ex Provincia della sua inerzia".

“Queste situazioni di criticità creano disagio al mondo della scuola e non consentono un regolare svolgimento dei percorsi scolastici, già provati da interruzioni causate dalla pandemia. Per fortuna la Città metropolitana si è attivata a seguito della nostra denuncia”, aggiunge Carmela Rossiello, consigliera comunale di Bitonto.

“Adesso è necessario portare avanti l'attività di verifica velocemente, prima dell'inizio del 2022, avviando una programmazione anche per i mesi a venire. Le attività in presenza devono svolgersi in assoluta sicurezza e in ambienti salubri", concludono Damascelli e Rossiello.