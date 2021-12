10mila euro in una busta, accusa di corruzione per il capo della Protezione Civile regionale

La Guardia di Finanza di Bari ha arrestato ieri in flagranza di reato Antonio Mario Lerario, dirigente della Regione Puglia della sezione Strategia e governo dell'offerta e, ad interim, della sezione Protezione Civile.

Lerario, accusato di corruzione, è stato fermato dopo aver ricevuto, in una busta, 10mila euro in contanti da parte di un imprenditore che opera nel settore dell'edilizia. Secondo la Procura di Bari, l'imprenditore che avrebbe consegnato al dirigente la busta con denaro, ritenuta una tangente, "ha in corso contratti di appalto per oltre 2 milioni di euro con la Protezione Civile regionale".

Dopo l'arresto in flagranza, la Procura chiederà la convalida della misura cautelare e l'indagato comparirà dinanzi al gip per essere interrogato.

Il presidente della Regione, Michele Emiliano, in una nota fa sapere di aver "appreso con amarezza e sconcerto le notizie di stampa sull’arresto del dirigente Mario Lerario" e ha immediatamente disposto la convocazione di una Giunta straordinaria, che si è tenuta nella tarda serata di ieri, in una pausa dei lavori del Consiglio riunito per l'approvazione del bilancio, per deliberare la revoca degli incarichi a Lerario e la contestuale nomina del nuovo responsabile ad interim delle Sezioni Protezione civile e Strategie e governo dell’offerta, Nicola Lopane, già dirigente regionale della sezione Raccordo e Controlli al sistema regionale.