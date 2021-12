Donne Unite per Bitonto: sanità di qualità come primo obiettivo

Il movimento civico Donne Unite per Bitonto aderisce al progetto politico di Azione Civica “per costruire insieme il futuro della città”.

Donne Unite per Bitonto, a cui aderiscono anche numerose famiglie, “vuole farsi portavoce di quei cittadini che desiderano una sanità di qualità. Elevare gli attuali livelli essenziali di assistenza, mettere in rete le competenze e pensare finalmente ad un sistema socio assistenziale che abbia al centro la persona e la famiglia”.

Donne Unite per Bitonto – è scritto in un comunicato stampa – si propone di “accogliere tutte le donne e gli uomini che hanno istanze ed esperienze da condividere in ambito sanitario, per metterle in rete a disposizione delle comunità di Bitonto, Palombaio e Mariotto”.

“Sarà un movimento civico in cui le donne e le famiglie avranno un ruolo rilevante. Questa è una nostra connotazione che avrà dei punti programmatici specifici per Bitonto, Palombaio e Mariotto. Le donne e le problematiche a loro legate hanno ancora poca attenzione”, scrivono dal movimento.

Donne Unite per Bitonto – aggiungono – “guarda al futuro ed alle enormi opportunità presenti nel settore socio sanitario. Alla tornata elettorale per l'amministrazione della città, il movimento civico si pone l'obiettivo di portare una propria rappresentante all’interno del consiglio comunale di Bitonto”.