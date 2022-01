Consiglio comunale, ok a controlli qualità servizi pubblici e ricognizioni partecipate

Si è tenuto ieri il consiglio comunale di fine anno, in forma telematica.

Prima di cominciare i lavori, i consiglieri Francesco Scauro e Franco Natilla (entrambi di Bitonto Riformista) hanno chiesto al sindaco Michele Abbaticchio aggiornamenti sulla discarica di rifiuti speciali Fer.Live prevista nel territorio bitontino, dopo il consiglio comunale monotematico tenutosi il 4 novembre scorso. Per Natilla “fa specie che il sindaco metropolitano Decaro sia venuto ieri in città (il 30 dicembre per l’inaugurazione di piazza Caduti del terrorismo, ndr) per una ricorrenza ovviamente importante, ma non abbia trovato il tempo per discutere del problema discarica”.

“Si è creata politica sospetta nei miei confronti – ha risposto Abbaticchio – ma abbiamo sempre detto no alla Fer.Live. Noi non possiamo impedire ad un imprenditore di fare una richiesta e la volontà politica conta fino ad un certo punto, stiamo seguendo la stessa strategia della prima volta, che ha avuto successo. Oggi parte una mia nota alla Città Metropolitana ostativa a questo tipo di attività imprenditoriale”.

Spazio quindi ai punti iscritti all’ordine del giorno. Dopo una comunicazione tecnica del presidente dell’assise comunale, i tre punti seguenti sono state mere prese d’atto e approvazioni di argomentazioni economico finanziarie su partecipazioni pubbliche e bilancio di previsione. Tra queste partecipazioni, a suscitare polemiche è stata la querelle Asv-Sanb e la ritardata partenza del servizio “porta a porta” nonché le sopravalutazioni del patrimonio aziendale, come espresso da Michele Daucelli (Id). I tre punti sono stati approvati a maggioranza.

I rimanenti punti all’ordine del giorno riguardavano i controlli sulla qualità di diversi servizi: refezione scolastica, segretariato sociale e porta unica di accesso (Pua), trasporto scolastico per studenti disabili e con handicap non grave. I report sono stati presentati dagli assessori Angela Scolamacchia e Gaetano De Palma.

“Quello appena passato – ha detto Scolamacchia – è stato un anno fortemente influenzato dal Covid con aumenti sui costi della mensa scolastica che tuttavia non hanno pesato sulle tasche delle famiglie. Dopo le festività natalizie era previsto il rientro in refettorio per la somministrazione dei pasti ma ovviamente ciò non avverrà a causa della situazione che stiamo vivendo”.

De Palma ha annunciato invece che “i servizi di segretariato sociale e Pua verranno innovati alla stessa cooperativa che li gestisce attualmente e riscontrano l’apprezzamento da parte della popolazione, così come per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità”.

Tutti i punti sono stati approvati a maggioranza.