Casa comune del centrosinistra? Brandi (Pd): «Possibile, ma la strada è lunga»

Il 2022 sarà l’anno del cambio di governo della città, dopo due mandati consecutivi di Michele Abbaticchio come sindaco. In vista delle elezioni amministrative, sobbolle la politica locale e sono già emersi alcuni nomi e formazioni: Rete Civica (movimento che associa i referenti delle liste Cattolici Popolari e Riformisti, Laboratorio e Valori Sociali); i Popolari-Popolari con Emiliano (con Antonio Lisi come coordinatore cittadino del movimento che fa capo all’assessore regionale Gianni Stea); Azione Civica (neo formazione di centrodestra coordinata dall’ex onorevole grillino Francesco Cariello e da Giovanni Brindicci) con il movimento civico “satellite” Donne Unite per Bitonto; la neonata ssociazione politica Noi per la Comunità (tra i soci fondatori il consigliere comunale Giuseppe Santoruvo, molto vicino al consigliere regionale Saverio Tammacco).

In questo scenario in fermento, si registrano timide manovre di avvicinamento tra le diverse componenti della galassia di centrosinistra bitontina. A confermarcelo è Francesco Brandi, segretario cittadino del Pd, partito che conta tre pedine nello scacchiere dell’attuale consiglio comunale (la capogruppo Antonella Vaccaro, Emanuele Abbatantuono e Domenico Pinto), secondo per numeri solo al partito del sindaco, Italia in Comune, con quattro consiglieri all’appello (il capogruppo ex M5S Aldo Ciminiello, Giuseppe Maiorano, Maria Grazia Gesualdo e Maria Veronica Visotti).

Ma la casa d'Italia in Comune scricchiola? Ciminiello, molto vicino a Francesco Cariello di Azione Civica, potrebbe aderire al nuovo movimento di centrodestra o disimpegnarsi. Maiorano e Gesualdo sarebbero pronti a sostenere Centro Democratico, nuovo gruppo che fa capo ad Amerigo De Fano. Visotti potrebbe seguire Christian Farella sulla Strada Civica, neo movimento di cui l’attuale membro del gabinetto del sindaco è dato per referente. A sventolare il vessillo d’Italia in Comune, quindi, resterebbero il vicesindaco Rino Mangini e il fedelissimo Raffaele Picciotti.

E il fronte Pd, quanto è solido? Francesco Brandi si dice ottimista: «Al momento mi sembra il gruppo più coeso, con le correnti che sembrerebbero confluire in un'unica linea».

Proprio dal Partito Democratico, a inizio settembre scorso, è partita una prima chiamata agli esponenti del centrosinistra bitontino, per provare a gettare le basi di un percorso partecipato verso le amministrative, cominciando dalla condivisione dei “temi per la città” attraverso le agorà democratiche. «Ma allo stato attuale – ammette Brandi – ci sono tentativi unitari andati non proprio a segno».

L’esito dell’incontro di settembre non è stato incoraggiante. «Evidentemente – commenta – non si era pronti. C’è stata una netta presa di posizione da parte di Michele Coletti, a nome di Sud al Centro, Socialisti e altri singoli: ha parlato di convergenze e intese già in atto. Poi Iniziativa Democratica ha colto la palla al balzo: qualche settimana dopo, il coordinatore cittadino Id Gianni Marzella (ex segretario della Margherita, ndr) ha convocato tutti tranne proprio il trust rappresentato da Coletti. Un metodo ad escludendum che non abbiamo condiviso».

Intanto, in città circola con sempre più insistenza il nome dell’attuale presidente del consiglio comunale, Vito Labianca, come candidato sindaco “calato dall’alto” con la benedizione di grossi calibri regionali.

Qualcuno ha anche visto dietro l’apertura del Pd alle altre forze di centrosinistra una motivazione recondita: far entrare col sistema del cavallo di Troia il “nemico” in casa. «Fantapolitica», taglia corto Brandi. E racconta di aver cercato una ricucitura con i dirimpettai di Iniziativa Democratica ai primi di dicembre.

l 13 dicembre si è tenuto poi un altro incontro, convocato sempre dal Pd, a cui Id, Italia in Comune, Sinistra Italiana, Governare il futuro, Laboratorio e altre forze politiche invitate, hanno inteso partecipare delegando due rappresentanti per tutti.

Ora – ammette Brandi – la situazione è in stallo. «Ma dobbiamo insistere perché si possa procedere senza veti. Alcune forze insistono sull’auto convocazione e sulla leadership circolare, ma dove e come incontrarsi, se nessuno prende l’iniziativa a parte il Pd? Vogliamo far maturare il centrosinistra bitontino come campo politico e non più come terra di conquista? Il consenso della città è verso il centrosinistra ma è ampio, e ciascuno lo vuole lottizzare. La frammentazione non fa bene al centrosinistra perché, al di là della elezione del sindaco e del consiglio comunale per occupare le caselle con propri uomini, gli interessi dei territori devono essere rappresentati a livello sovracomunale. La politica non è solo strade da asfaltare e illuminazione pubblica. Cos’è la leadership? Il civismo o è una fase dell’impegno politico o è fuffa. Il civismo è la fase in cui fai critica del partito non potendo stare in un partito, è un surrogato dei partiti».

Un’affermazione forte da parte di un ex esponente di Città Democratica, nata come “antagonista” del Pd e poi fagocitata dal partito. «La nostra civica – precisa – puntava al rinnovamento del Pd, che restava comunque il partito di riferimento. Dissentivamo dall’arroganza del partito, ma era la casa in cui dovevamo tornare, perché con i particolarismi non si va da nessuna parte».

Invitato all’autocritica, Brandi fa mea culpa dei limiti e delle mancanze dei partiti, Pd in testa, ma punta anche il dito contro l’individualismo e l’opportunismo al di fuori dei partiti. «Si deve tentare la scommessa dell’unità – ribadisce – non unanimismo ma unità, non cieca obbedienza ai rapporti di forza ma tentativo di costruire una casa comune del centrosinistra. Il messaggio che mi piacerebbe lanciare ai bitontini non è quello di un’accozzaglia aritmetica in grado di affermarsi sugli avversari col grido dei numeri, ma quello di una comunità di progetto».

Ma non è un bel castello di carta che rischia di crollare dinanzi alle scelte di programma e all’individuazione del candidato sindaco? «So bene che potranno prodursi delle divisioni perfino insanabili, ma che questo avvenga preventivamente, come dichiarazione di principio, è inaccettabile e pretestuoso», rimarca il segretario cittadino del Pd.

Stringi stringi, dopo quatto mesi di tentativi andati a vuoto e a circa cinque mesi dalle amministrative, il tentativo di costruire una coalizione di centrosinistra sembra quasi utopia.

«Noi non vogliamo imporre percorsi e nomi – ribadisce Brandi – ma basta con i veti incrociati e le obiezioni fondate su una lettura personalistica delle dinamiche tra le forze. Il mio invito è a guardare al futuro senza dimenticare il passato, ma imparando dai suoi insegnamenti. La strada è lunga».

Lunga, ma da percorrere in tempi brevi: maggio si avvicina.