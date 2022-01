Suoli agricoli trasformati in edificabili, Onda Civica: “Dieci anni di dissanguamento”

“Al resoconto degli ultimi dieci anni di amministrazione che il sindaco uscente, Michele Abbaticchio, ha reso, noi ne opponiamo un altro!”. Comincia così il comunicato stampa a firma del movimento politico Onda Civica, che riportiamo di seguito.

Dimentica, il sindaco, la paternità del primato per eccellenza: la prosecuzione dell’oppressione fiscale operata nel proprio decennio nei confronti dei proprietari di piccoli, piccolissimi fondi agricoli, che per mero gettito fiscale hanno arbitrariamente patito la variazione di destinazione in aree edificabili? Nell’ultimo ventennio, pur cambiando la mera nomenclatura impositiva (Isi, Ici, Imu), quei terreni che da agricoli sono divenuti (solo sulla carta) edificabili, hanno già scontato per sole imposte il loro valore venale ed oggi restano una mera rendita “sine die” in favore di questa Amministrazione, che si è caratterizzata per un’oppressione famelica senza eguali. Appena venti anni di “inferno” e imposizioni fiscali, e i malcapitati proprietari di quei piccolissimi fondi agricoli hanno già liquidato a titolo di imposte somme che superano il valore venale del fondo medesimo.

Così, si sono attribuite dolosamente, per mero gettito tributario, delle “inestimabili rendite” afferenti suoli edificatori per fondi agricoli che, in realtà, valgono meno di cinquemila euro.

In buona sostanza, a fronte di suoli agricoli del valore di appena tremila euro, per il tramite delle praticate variazioni di destinazione (da agricolo ad edificabile), con successive attribuzioni di “inestimabili rendite”, molti contribuenti hanno già liquidato in favore di questa Amministrazione il doppio del valore economico del fondo.

Quale miglior occasione quella dell’approvazione del prossimo bilancio per retrocedere ad agricole quelle aree che di fatto non saranno giammai oggetto di espansione?

Moltissimi dei malcapitati contribuenti sarebbero disposti domani mattina a fare donazione in favore della famelica e tirannica Amministrazione, in subordine anche in suo favore, proprio di quei fondi agricoli che di imperio, ma solo sulle carte e per mero gettito, sono divenuti, da un ventennio e “sine die” solo e soltanto una rendita incomprensibile, immotivata, illogica, assurda, buona solo per alimentare le casse della locale Amministrazione.