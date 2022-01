Antonio Lisi: “Valori Sociali non è in vendita”

Valori Sociali esce dalla coalizione Rete Civica. In questa nota, a firma del fondatore e responsabile Antonio Lisi, le ragioni dello “strappo”.

“Valori Sociali è un movimento civico che si pone nelle prossime amministrative con una politica di partecipazione e di solidarietà. Da anni Valori Sociali ha dato un notevole contributo a Bitonto, Palombaio e Mariotto, occupando ruoli istituzionali con persone che si sono impegnate in primis a salvaguardare la dignità del nostro paese, che spesso è stata ignorata per logiche diverse.

Più di un anno fa, con un gruppo di amici, abbiamo dato vita a Rete Civica, un progetto federativo che mirava a costruire un cantiere in grado di portare avanti una serie di prospettive in vista delle amministrative 2022. Eravamo uniti tutti dalla forza di costruire un cantiere civico, appunto, che aveva l’obiettivo di essere determinante nella costruzione di una coalizione che avrebbe dovuto governare la città di Bitonto nei prossimi anni, su principi di: efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, e che avrebbe avuto nel rispetto della legalità il principio fondante dell’aggregazione politica.

Da qualche mese, purtroppo, alcuni dei protagonisti di Rete Civica hanno deciso di aggregarsi ad altri gruppi politici, aventi obiettivi completamente diversi, pur consapevoli dell’elevata valenza politico amministrativa di Rete Civica.

Tutto ciò, per quanto riguarda Valori Sociali, forza politica che sin dalla nascita di Rete Civica è stata protagonista, non è del tutto sbagliato, ma è risultato sbagliato il modo di approcciarsi che non è stato quello di essere protagonisti a partire da una base di idee per il futuro della nostra città, ma di appoggiare e sostenere possibili candidature alla carica di sindaco nelle segrete stanze, deboli e non condivise con nessuno, prima di parlare di programmi e di idee.

A Valori Sociali non sono sfuggiti certi cambiamenti, al punto che ho deciso di uscire dal progetto di Rete Civica, decidendo altresì di continuare autonomamente il percorso intrapreso, con altre liste civiche della nostra città che si rifanno ai principi democratici e cristiani che da sempre ispirano il credo politico di Valori Sociali.

Valori Sociali è una forza ispirata profondamente al sociale, inteso come modo di fare politica per la collettività e dal basso. Per Valori Sociali il concetto della responsabilità sociale è più che mai essere vicini a persone bisognose, e non a persone che fanno politica per interessi personali. Questi sono gli elementi che sono venuti a mancare nel cammino di Rete Civica, che ha visto ben quattro liste su cinque uscire.

Valori Sociali non è contraria a nessun allargamento, anzi fare operazioni di aggregazione è un fatto positivo, ma non si possono accettare persone o liste che pongono delle priorità personali. Bitonto, Palombaio e Mariotto hanno bisogno di un’amministrazione stabile, e invita i cittadini a riflettere sul voto e sulle candidature. Bitonto ha risorse umane, uomini e donne, che possono rappresentare dignitosamente il nostro paese.

Per ultimo Valori Sociali ha deciso di costruire un asse importante anche a livello regionale, con l’assessore regionale Gianni Stea, creando una sinergia molto importante per il nostro paese in relazione ai fondi del Pnrr che sono vitali per l’Italia tutta, visto quello che il Covid-19 sta creando nel nostro tessuto sociale, economico e produttivo. Valori Sociali non è in vendita. L’amministrazione che andremo a mettere in campo si deve contraddistinguere per le proposte. Per Valori Sociali il sindaco deve avere le seguenti qualità: onestà, capacità politica, profonda conoscenza della macchina amministrativa, capacità di interpretare realmente i bisogni dei cittadini avendo con loro frequentazioni quotidiane, conoscenza dei problemi del territorio, ma soprattutto volontà di promuovere l’economia locale in tutti i settori. Può anche non avere la cravatta, l’importante è che non si faccia abbagliare dalle varie sirene, tanto meno da personaggi extra territoriali”.