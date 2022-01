Superbonus, Ruggiero (M5S): “In Puglia detrazioni per interventi pari a 841,7 milioni di euro”

“Secondo gli ultimi dati Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), al 31 dicembre 2021 in Puglia il totale degli investimenti ammessi a detrazione grazie al superbonus 110% ha toccato quota 841,7 milioni di euro, per un totale di detrazioni previste a fine lavori pari a 925,9 milioni di euro”. Lo evidenzia la deputata bitontina M5S Francesca Anna Ruggiero, commentando l’ultimo report dell’Enea.

“Nella nostra regione – continua – il superbonus ha permesso l'avvio di 510 lavori per i condomini, di cui il 61,3% già concluso; 3.948 per gli edifici unifamiliari, di cui il 76,8% realizzato; 1.066 per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, di cui il 73,1% terminato. Questi dati testimoniano come la decisione di prorogare il superbonus 110%, misura nata grazie al Movimento 5 Stelle, sia stata una scelta lungimirante, che continuerà ad apportare effetti benefici anche in Puglia in favore di famiglie, imprese e ambiente”.