Bitonto in Testa: “Il centrodestra locale si apra al mondo civico”

“Il centrodestra locale si apra a tutte le liste civiche che hanno l'obiettivo primario di costruire una forte coalizione a livello locale, con un programma che parta dal basso e dalle periferie”: è l’invito che parte da Bitonto in Testa, forza civica vicina al centrodestra.

Di seguito il comunicato stampa a firma di Nicola Vacca (già capogruppo consiliare) e Michele Giammarelli (segretario politico).

“È indubbio e fuori discussione che la nostra città, che tra qualche mese sarà chiamata ad eleggere il nuovo primo cittadino, nonché il nuovo Consiglio comunale di Bitonto, abbia una serie di problematiche sottaciute da chi la governa odiernamente. Siamo del parere che, affinché il centrodestra possa tornare a governare la città di Bitonto, bisognerà dar vita ad una coalizione composta dai partiti nazionali e tradizionali, che giocano un ruolo importantissimo, ma allo stesso tempo che la futura coalizione in costruzione sia fortemente radicata sul territorio al fine di evitare lo scollamento tra la politica e i cittadini, che ha caratterizzato questi ultimi anni. Aprire al mondo delle liste civiche vorrà dire per noi garantire una partecipazione dal basso a partire dalle fasi della strutturazione del programma politico amministrativo ascoltando le associazioni, la società civile, il mondo delle professioni per cercare nel prossimo quinquennio amministrativo, con la partecipazione di tutti, di risolvere i problemi più sensibili e comuni alla persona.

Siamo del parere che il centrodestra possa tornare maggioranza in questa città e per far ciò sarà necessario aprire a tutti coloro i quali intendono costruire una coalizione sulla base della risoluzione di problematiche che attanagliano Bitonto e i bitontini.

Riteniamo che sia necessario costruire coalizioni quanto più rappresentative della maggioranza dei cittadini, aprendo a tutte le forze politiche, civiche, che potrebbero portare un fondamentale apporto per il buon governo della cosa pubblica”.