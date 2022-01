Incompatibilità assessore Stea, respinta la richiesta di Marianna Legista

Con 43 voti contrari e due favorevoli, il Consiglio regionale della Puglia ha respinto oggi l’ipotizzata incompatibilità del consigliere e assessore regionale Gianni Stea.

A novembre scorso la bitontina Marianna Legista (assessora comunale ai servizi demografici e cimiteriali e alle pari opportunità), prima dei non eletti alle regionali del settembre 2020 nella lista Popolari con Emiliano, aveva inviato alla segreteria del Consiglio e al presidente Michele Emiliano una richiesta di verifica di compatibilità con la carica di consigliere regionale di Gianni Stea, per via di una presunta posizione debitoria dell’assessore al personale con la stessa Regione.

Oggi in aula l’assessore Stea ha chiarito di aver estinto i debiti pregressi, come testimoniato anche dalla documentazione presentata, quindi è decaduta anche ogni eventuale incompatibilità.