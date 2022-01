No a Discarica Fer.Live, Sinistra Italiana bacchetta i "ravveduti"

La minaccia della discarica Fer.Live in agro di Bitonto diventa terreno di scontro politico. Dopo l’annuncio di un presidio informativo in piazza Cavour – iniziativa di VogliAMO Bitonto Pulita e Mowgli con Anpi Bitonto, a cui hanno aderito diverse forze politiche – Sinistra Italiana rivendica la “prirmogenitura” della battaglia contro il progetto dell’impianto di rifiuti speciali, e ricostruisce la storia dell’iter autorizzativo.

Di seguito il comunicato a firma di Sinistra Italiana Bitonto.

«Quante volte avete letto nei nostri comunicati che il provvedimento amministrativo “madre” con il quale si stabilisce se una discarica si può localizzare o meno su un determinato territorio è la valutazione di impatto ambientale (VIA)? Se il giudizio di compatibilità ambientale è negativo, in assoluto, non potrà mai realizzarsi una discarica sull’area individuata.

E quante volte abbiamo riferito che nel procedimento VIA, l’autorità competente (la Città metropolitana, ex Provincia di Bari) può disporre ai fini della consultazione del pubblico lo svolgimento di un’inchiesta pubblica dove si permette anche il recepimento delle eventuali osservazioni dei cittadini?

Fatte queste doverose premesse, è senza dubbio rilevante dal punto di vista politico che ora alcune forze o esponenti politici si siano ravveduti dei propri errori del passato, dovuti a scarsa attenzione se non disinteresse per la vicenda Fer.Live.

Il Movimento Schittulli, forza appartenente al centrodestra, alla data di avvio (18 aprile 2011) in Provincia del procedimento VIA relativo all’impianto di smaltimento Fer.Live, contava la presenza in giunta comunale (Valla) dell’assessore Vito Labianca e in giunta provinciale (Schittulli) dell’assessore Michele Labianca, ora esponenti cittadini della formazione politica Sud al Centro.

Eppure, il 30 dicembre 2011, dagli uffici della ex Provincia di Bari venne rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA) senza alcun tipo di manifestazione, nel silenzio assordante della “piazza” che ora si invoca.

E che dire del Pd cittadino, contro chi manifesterà? Contro un suo noto esponente di spicco, all’epoca dei fatti assessore “tecnico” della giunta Valla, o contro il sindaco della Città metropolitana noto esponente nazionale del Pd?

A tal proposito, non sarebbe stato opportuno organizzare un sit-in di protesta in concomitanza con la recente presenza del sindaco della Città metropolitana a Bitonto?

L’opportunismo politico mal si concilia con gli accadimenti che possono produrre gravi devastazioni al nostro fragile territorio.

In ogni caso, ben venga il sit-in di impegno a difesa del nostro territorio, ben vengano le ammissioni di responsabilità politica testimoniate dalla adesione alla “piazza”, speriamo solo che ai no alla discarica Fer.Live seguano atti concreti da parte di tutti».