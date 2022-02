Licenziamenti BRSI Bitritto, Ruggiero (M5S) annuncia interrogazione parlamentare

“La notizia del licenziamento collettivo dei 78 lavoratori della sede di Bitritto della Remote Service Holding (RSH), ex BRSI, è un colpo inaccettabile per le famiglie interessate e il tessuto socio economico locale. Per questo motivo depositerò un’interrogazione parlamentare per sottoporre il tema ai ministri dello Sviluppo economico e del Lavoro, attivando tutti i canali istituzionali necessari per tutelare i livelli occupazionali”. Così la deputata bitontina M5S Francesca Anna Ruggiero, componente della Commissione Affari sociali.

“Dopo l’iniziale tentativo dell’azienda – continua – di spostare i lavoratori nella sede siciliana di Misterbianco (Catania), bloccato dal provvedimento del giudice del lavoro, è arrivata la doccia fredda del licenziamento per i 78 dipendenti. Per impedire che ancora una volta siano i lavoratori a pagare le conseguenze di questa situazione, è necessario che si mobilitino tutti i livelli istituzionali interessati, compresa la Regione Puglia”.