Rifondazione vs Pd, Brandi replica a Tafuto

Alla provocazione del segretario di Rifondazione Comunista, Dionigi Tafuto, replica il segretario del Pd Bitonto, Francesco Brandi, ribadendo la linea della coalizione di centro sinistra in costruzione: continuità e apertura a nuovi progetti.

«Questa strana sortita di Dionigi, caro amico, mi dà l'opportunità di chiarire ancora una volta che la presenza del Partito Democratico, come di altre forze di maggioranza, in qualsiasi coalizione costituisce di per sé una garanzia di continuità rispetto alle cose ben fatte e riuscite di questi anni, che non sono poche.

Ma mi auguro anche possa costituire un lievito per fare crescere nuove idee, nuovi progetti, intervenire dove non si è riusciti ad intervenire. Se la politica non guarda al futuro, imparando dal passato, mi domando a cosa serva».