Da Rifondazione e Sinistra Italiana nuovo affondo al Pd

Continua la guerra fredda – a mezzo stampa e social – tra la sinistra bitontina e il Pd. Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista firmano un comunicato congiunto contro il Partito Democratico.

«L’attitudine di “scoprirsi dotati della possibilità di dividersi senza perdersi, auto negarsi e annullarsi…” si chiama bilocazione cognitiva.

Bene, il Pd sembra, ultimamente, pervaso da tale fenomeno. Si definisce “garante della continuità rispetto alle cose ben fatte e riuscite di questi anni” con la maggioranza del governo cittadino e nello stesso tempo è il fulcro di quella “leva” che rappresenta la discontinuità dall’operato dell’attuale amministrazione.

Eppure, quello ribadito dal Pd nell’ultima replica è uno dei concetti fondanti di quella coalizione che vede finalmente l’unità della sinistra a Bitonto, con Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista insieme.

La continuità con quelle buone idee che non hanno trovato soluzione o concretezza e lo sviluppo di un nuovo programma che abbia al centro il benessere della collettività è quanto descritto nella carta d’intenti che sottoscriveremo.

È vero che la coerenza molte volte può rendere difficile la vita politica, ma gli elettori non hanno ancora compreso come sia stato possibile che dall’opposizione il Pd sia entrato in maggioranza e dalla stessa maggioranza ora si sia allontanato pur rimanendo “legato alla poltrona” che ora occupa».