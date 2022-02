Tribune in abbandono, perché non sistemarle nel polisportivo Rossiello?

Sistemare le tribune modulari inutilizzate nel polisportivo Nicola Rossiello. È il suggerimento che arriva dalla Commissione consiliare di Controllo e garanzia.

“Sentito il funzionario comunale nella riunione dell’8 febbraio scorso – scrive il presidente della Commissione, Franco Natilla – e verificato che le tribune modulari acquistate dall’amministrazione comunale con una spesa di circa 50mila euro, montate incautamente all’interno della tensostruttura Borsellino (che come noto non è idonea ad ospitare pubblico ) e dopo solo alcune ore smontate e depositate altrove se non proprio abbandonate, la Commissione ha suggerito all’amministrazione comunale di sistemarle all’interno del polisportivo Rossiello”.

“Così facendo – sottolinea Natilla – si darebbe ai numerosi spettatori che seguono i diversi campionati, soprattutto giovanili, di seguire agevolmente tali eventi. Non solo, si scongiurerebbe l’ipotesi di “incauto acquisto” che determinerebbe responsabilità di tipo erariale per gli amministratori che hanno ordinato la procedura”.