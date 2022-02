Damascelli in pole come candidato sindaco, ma lui prende tempo: «Scelta da ponderare»

Su Domenico Damascelli, uomo di punta del centrodestra non solo bitontino, si accende un faro d’attenzione in vista delle prossime amministrative. Ora che si rafforza l’ipotesi di election day in tarda primavera, si stringono i tempi per la formazione delle coalizioni e per la scelta dei candidati. E salgono le quotazioni di Damascelli per la poltrona di primo cittadino.

Finora ha sempre negato di volersi candidare a sindaco, conferma?

«È una decisione che comporta scelte e rinunce molto importanti, sul piano personale e politico, che vanno ben ponderate. Ma non nego che l’attenzione di moltissimi cittadini nei miei confronti e la loro spinta a scendere in campo siano per me motivo di orgoglio e riflessione».

Dopo la mancata rielezione in Consiglio regionale, a settembre 2020, come ha riorganizzato la sua vita?

«Sono più impegnato di prima. Sono diventato papà per la seconda volta ed è bello poter dedicare più tempo alla mia famiglia. La politica resta la mia passione assoluta, non ho mai interrotto il mio impegno e le mie interlocuzioni a livello locale, regionale e nazionale, e i tempi sono maturi per nuove scelte. Ho continuato a fare battaglie anche da soldato semplice, fuori da ogni incarico, perché sento di dover fare tutto il possibile per dare il mio contributo alla soluzione dei problemi che mi vengono sottoposti. Intanto ho ripreso ad affiancare mio padre nella gestione dell’azienda agricola di famiglia ed ho investito moltissimo nella mia formazione culturale: ho studiato, acquisito master e certificazioni, ho cominciato ad insegnare diritto ed economia in un istituto paritario ed è un’esperienza esaltante. Adesso ho di fronte diverse strade e sceglierò quale imboccare».

In città sono nati nuovi progetti politici, si stanno muovendo partiti e forze civiche per formare coalizioni e liste. Lei è stato interpellato?

«Certo, da più parti. E questo mi gratifica, perché è la cartina al tornasole di un impegno che, prima da vicesindaco e ancor più da consigliere regionale, ho speso per tutta la comunità, anteponendo sempre l’interesse collettivo alle ideologie. Nelle ultime settimane ho partecipato ad alcuni incontri dell’area di centrodestra con Carmela Rossiello. Ci tengo a sottolineare il suo impegno all’opposizione in consiglio comunale in questi anni: ha resistito a ripetute avances, per coerenza e per tener fede al mandato degli elettori. Ha portato avanti battaglie importanti su tanti problemi della città. Quanto alla costruzione di una coalizione, siamo a buon punto e c’è tanto fermento. In questa competizione elettorale, più che mai, vedo grande attivismo da parte della società civile, e bisogna trovare un canale di dialogo e di collaborazione per programmare il futuro di questa città, insieme a chi non è legato a formazioni partitiche ma ha particolari qualità per poter dare il suo contributo».

Parla già da candidato sindaco?

«Ripeto: non è una decisone facile. Sento il peso e l’onore di una candidatura spinta dal basso. Essere sindaco vuol dire saper fare gli interessi di tutta la comunità, a prescindere dalle proprie idee politiche e senza condizionamenti ideologici, come missione di servizio ai cittadini».