Piazzetta via Togliatti da intitolare a don Cosimo Stellacci, ok Commissione Toponomastica

La Commissione comunale per la Toponomastica ha accolto la proposta del consigliere Franco Natilla di intitolare la piazzetta di via Togliatti al compianto don Cosimo Stellacci.

“Un doveroso riconoscimento all’indimenticabile sacerdote, interprete autentico del Vangelo, una figura straordinariamente profetica che amava i poveri, le persone infelici, gli sconosciuti, il prossimo che è ai margini della società, lo straniero che vive vicino a noi. Per don Cosimo – scrive Natilla – i poveri non erano l’oggetto della carità, erano il luogo teologico dove Dio si rivela e da cui deve partire ogni azione evangelizzatrice. I poveri erano per lui il simbolo del nostro essere stranieri per gli altri, precursori di un mondo diverso, senza barriere. Era un artigiano della carità. Aveva lo straordinario dono di intrecciare le vite di scarto, quelle di cui nessuno vuole occuparsi e di farne reti di solidarietà. Non era un professionista della carità. Non aveva da esibire opere faraoniche, non voleva fare notizia. Dell’artigiano aveva tutte le virtù. Innanzitutto il silenzio. Quello orante della preghiera e quello dell’ascolto della Parola. Cercava Dio nella disciplina del silenzio. Era un instancabile seminatore di speranza. Un vero sacerdos Christi che ha avuto il coraggio della bontà e dell'indignazione”.

“La sua – continua il consigliere comunale – una Fede interamente vissuta con la dolcezza inebriante della parola evangelica, sentita come speranza di amore e fratellanza che lo portava ad abbracciare il Crocifisso di fronte al cuore sofferente della umanità. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare all’assessora Marianna Legista, alla funzionaria comunale Angelica Milillo e ai colleghi componenti per aver condiviso sin da subito le ragioni della richiesta”.

“Si spera, ora, di non dover attendere anni per la collocazione della targa sulla piazza individuata”, conclude Franco Natilla.