La Città Metropolitana presenta il PUMS al territorio. A Bitonto il 22 febbraio

Al via gli incontri partecipativi del PUMS, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Bari. Dopo l’adozione del Piano da parte del Consiglio Metropolitano, partono le prime tre tappe di presentazione del piano ai territori locali: domani all'ambito di Altamura (che include anche Cassano delle Murge, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Poggiorsini e Santeramo in Colle); lunedì 21 febbraio all'ambito di Modugno (che comprende anche Adelfia, Bari, Bitritto, Capurso, Sannicandro, Triggiano e Valenzano); martedì 22 febbraio all'ambito di Corato (che include anche Binetto, Bitetto, Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Palo del Colle, Ruvo di Puglia, Terlizzi e Toritto).

Gli incontri si svolgeranno online su piattaforma Zoom, dalle 15.30 alle 17.

La partecipazione è gratuita ma con registrazione obbligatoria al link qui riportato, a seguito della quale verrà condiviso il link di connessione https://forms.gle/LfKj9DoEDpchBpX96. Possono partecipare tutti i cittadini, associazioni di settore e di categoria, amministratori e tecnici, referenti del mondo della scuola, del commercio e chiunque abbia voglia di contribuire alla promozione della mobilità sostenibile nelle città, residenti o operanti nei Comuni di riferimento di ciascun ambito.

Per info e contatti: info@pumscmbari.it - www.pumscmbari.it.