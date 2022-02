Fronte centrosinistra, Brandi (Pd): «Sta per fiorire la primavera»

«Sta per fiorire la primavera». La previsione, politica più che meteorologica, è di Francesco Brandi, segretario cittadino del Pd. Dopo sette settimane esatte, la lancetta del nostro giro d’orizzonte sulla politica locale torna al punto di partenza: la Pescara. Ed è il suo padrone di casa a fare il punto su “tempi più maturi” per la costruzione di un fronte compatto del centrosinistra bitontino in ottica amministrative: «Non abbiamo ancora intrapreso la fase degli accordi, ma continuo a credere che si possa arrivare ad una coalizione unica».

La fotografia della situazione di inizio gennaio vedeva due tavoli separati. È ancora così?

«Sì, c’è il tavolo convocato dal Pd a partire da settembre, aperto a tutti, e quello degli auto convocati che si è formato a dicembre. Ma sono due tavoli che devono dialogare».

È il Partito Democratico a fare da pontiere?

«La nostra azione è mirata ad unire, anche se qualcuno non vuole riconoscerci questo ruolo. Ma insisto che non ha senso continuare a procedere su binari paralleli, bisogna farli incrociare. Non siamo su fronti opposti, abbiamo nella giunta dell’attuale amministrazione tre assessori che sono esponenti delle nostre forze politiche: Pd, Popolari e Noi per la comunità, praticamente il 50 per cento della giunta».

Quale potrà essere il punto di convergenza fra i due tavoli? Il nome del candidato sindaco?

«I tavoli politici possono far emergere frizioni, distanze o incompatibilità, ma se si viene ad un’intesa sul nome del candidato sindaco, si esce dall’astrattezza dei discorsi e delle ideologie. Dobbiamo sforzarci di convergere su un candidato sindaco che abbia capacità attrattiva, che catalizzi il maggior favore possibile. I nomi divisivi che vanno programmaticamente nella direzione opposta, quella di spaccare o dividere, sono uno spreco di tempo e di energie».

Nel campo opposto prende quota una candidatura eccellente: quella di Domenico Damascelli. Vi spaventa?

«È un nome importante che alza il livello della competizione, e credo debba spingerci a serrare i ranghi per un accordo di coalizione che si compatti su una candidatura forte».

C’è già una rosa di papabili?

«Stiamo ragionando su una rosa di nomi, ma la “sfoglieremo” a porte chiuse. Non bruceremo candidature prima di aver trovato l’accordo definitivo su un nome. Uno solo».

Come accoglierebbe il Pd l’eventuale ricandidatura di Michele Abbaticchio, qualora dovesse essere approvata in tempo utile la riforma sul terzo mandato dei sindaci?

«Non abbiamo valutato un’evenienza simile. Per rispetto istituzionale non mi esprimo ma credo che non si possa temporeggiare troppo, restando nel limbo dell’incertezza».

C’è anche una grande area centrista che si sta organizzando per le amministrative. Lancerete ponti anche a loro?

«Certo, il rapporto del Pd con la compagine di centro bitontina è ottimo e basilare per la coalizione forte a cui stiamo lavorando. Per l’esperienza che abbiamo avuto a livello locale, si è dimostrata affidabile ed equilibrata, lucida nelle valutazioni politiche».

L’orizzonte temporale delle comunali, visto l’orientamento ad un election day, si accorcia: si dovrebbero accorpare referendum e amministrative entro il 15 giugno. Vi state affrettando?

«Sì, il confronto si è accelerato e il telefono è diventato bollente. Sono giornate molto intense e la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva. Abbiamo cominciato ad individuare un metodo di designazione, ma la condizione che il Pd ha posto fin da subito è di evitare un discorso basato sui nomi da scartare. Non usciremo con nomi provvisori per testare la reazione della piazza, ma ci accorderemo su un candidato definitivo. Il candidato migliore per tutti».