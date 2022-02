Arresti a Bitonto, Brandi: «Per quanto noi ci crediamo assolti, siamo lo stesso coinvolti»

Il blitz di ieri, con gli arresti che ne sono conseguiti, ha sollevato sui social un’ondata di reazioni di soddisfazione per il duro colpo inferto alla criminalità organizzata locale, ma anche commenti sarcastici contro il sindaco e l’amministrazione comunale, riprendendo vecchie dichiarazioni sulla “mafia sconfitta con la cultura a Bitonto”.

Contro questi commenti – definiti “stonati e molesti” – scrive il segretario cittadino del Pd, Francesco Brandi, nella sua riflessione sui fatti di ieri.

«La delinquenza nella nostra città, come in molte città del sud, ha radici varie e profonde. La disoccupazione, l'evasione scolastica, la povertà materiale e sociale in prima analisi. Se vogliamo applicare un pensiero costituzionale, laddove si radica la malavita, ha fallito lo Stato (in ogni sua espressione, anche civile) nell'applicazione dell'articolo 3 comma 2 della Costituzione, che dice "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Quando si dice "compito della Repubblica" si dice della famiglia, costituzionalmente intesa, della scuola (docenti, alunni, dirigenti, personale non docente), degli enti locali (dalla Regione al Comune), dell'associazionismo, degli organi di Polizia, delle Armi, del Governo e perfino delle organizzazioni religiose.

Io, nella mia intima sensibilità socialista e democratica (e uso queste parole in senso lato, non in senso stretto), ritengo con De André che "per quanto noi ci crediamo assolti, siamo lo stesso coinvolti".

Chi si chiama fuori da queste responsabilità è complice della mafia, perché l'aiuta nel suo più precipuo lavoro, che è quello di travasare su di sé l'autorità e l'autorevolezza delle istituzioni. Diciamolo oggi: la peggiore espressione istituzionale dello Stato vale tonnellate d'oro rispetto alla più banale cellula criminale.

Per questo mi sono suonati stonati e molesti alcuni commenti sarcastici all'indirizzo del sindaco e dell'amministrazione della nostra città. Io capisco, e credo di averne dato ampia prova, le ragioni di un'opposizione politica, la legittimità del disaccordo, però sono fermamente contrario ai conflitti a somma zero, quei conflitti che annullano tutto, le guerre nucleari che lasciano solo deserto.

La figura istituzionale del sindaco, costruita col lavoro quotidiano a favore della collettività, con una dedizione che si sforza di avvicinare l'istituzione al cittadino, anche in materia di presidio antimafia, deve rappresentare per il centro sinistra bitontino, la cui espressione più alta in questo momento è proprio il primo cittadino, una risorsa. Una risorsa della intera collettività. Questa risorsa va valorizzata e portata a frutto.

Non è servile encomio, non deve essere codardo oltraggio. Al cittadino che ha risposto al sindaco della mia città, quando annunciava soddisfatto la retata di stamattina, che lo hanno disturbato di più i rumori degli elicotteri di prima mattina, bisogna replicare con granitica solidità.

Lasciate il vostro livore e provate a cambiare questa città».

Questo commento pubblicato ieri dal segretario cittadino del Pd sembra spostare la posizione del partito in merito alla eventualità di un terzo mandato del sindaco Abbaticchio, rispetto a quanto dichiarato nell’intervista pubblicata due giorni fa da BitontoLive. Alla nostra richiesta di chiarimenti, Brandi ha risposto: «Per il Partito Democratico, Abbaticchio è una risorsa fondamentale e preziosa di cui il centrosinistra bitontino e pugliese non può certo privarsi. Per noi è uno dei pilastri portanti di quello che abbiamo definito campo democratico. Ma fino a giugno è il sindaco di questa città e, circa il suo futuro, è bene parlarne a riflettori abbassati per rispetto verso il suo ruolo».