Bitonto in Testa: «Il candidato sindaco sia scelto dal basso»

“Il candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative sia scelto dal basso nel segno di una democrazia partecipativa”. Questo l’incipit del comunicato a firma di Bitonto in Testa, che pubblichiamo di seguito.

«Come gruppo abbiamo concordato e condiviso una candidatura scelta dal basso e non imposta dall'alto o da fonti baresi. Riteniamo che una candidatura scelta dal basso e condivisa da tutti i bitontini riesca ad essere più vicina ai bisogni dei cittadini, che sentono la necessità di una leadership che nasca dal basso e che non venga calata dall'alto.

Abbiamo scelto il candidato alla carica di sindaco che riteniamo in grado di presentare subito, non appena individuato, il programma che intendiamo attuare unanimemente una volta eletto alla guida della città di Bitonto; che abbia una buona conoscenza della macchina amministrativa comunale e una straordinaria conoscenza del territorio.

In questo momento abbiamo bisogno di partecipazione attiva dell'intera città, serve massima chiarezza e trasparenza di fronte ad un elettorato stufo delle chiacchiere da bar proposte in campagna elettorale e mai espletate in dieci anni!».