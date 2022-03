Azione Civica: «Non avremo nostro candidato sindaco, appoggeremo il migliore in campo»

I coordinatori di Azione Civica, Francesco Cariello e Giovanni Brindicci, fanno il punto sul cammino percorso fin qui, e rilanciano il proprio impegno per la costruzione di una nuova classe politica. Di seguito il comunicato stampa.

«I coordinatori e tutto il gruppo di Azione Civica desiderano esprimere il loro ringraziamento a tutti coloro che hanno mostrato con sincero interesse ed altrettanta passione la coraggiosa volontà di collaborare alla costruzione di un polo civico alternativo rispetto al panorama politico presente su Bitonto.

Siamo davvero impressionati dalle numerose attestazioni di stima e di incoraggiamento ricevute da ogni parte della comunità bitontina.

In questi primi tre mesi di avvio del nostro percorso politico abbiamo incontrato ed ascoltato professionisti, artigiani, agricoltori, commercianti, imprenditori e varie associazioni impegnate nel sociale, tutti animati da tanta voglia di rinnovamento e, soprattutto, di sostanziale discontinuità nel metodo di gestione delle decisioni pubbliche per il territorio di Bitonto, Palombaio e Mariotto rispetto alle passate amministrazioni comunali, che hanno inteso la dialettica politica o le proposte alternative dei cittadini come un impedimento piuttosto che un contributo vitale all’azione amministrativa.

Dai nostri incontri e dal confronto con tutte le realtà operanti nel nostro territorio sono emerse molte criticità ed altrettante proposte interessanti, che abbiamo deciso di sviluppare in un documento programmatico che porteremo in dote ai nostri candidati al prossimo consiglio comunale.

Tra le priorità a noi pervenute dalla cittadinanza, possiamo affermare che, tra i tanti, il tema della sicurezza, è risultato senz’altro di notevole impatto rispetto a tutti gli altri.

Consapevoli che il perimetro delle azioni civiche promosse sia un libro aperto ed in continuo aggiornamento riteniamo doveroso, per un polo civico come il nostro, esprimere un modesto contributo al dibattito pubblico conseguente alle ultime azioni di contrasto al crimine organizzato. In particolare, ringraziando le forze dell’ordine per il lavoro investigativo messo in atto, contestualmente, riteniamo fondamentale agire su quanto di pertinenza dell’amministrazione al fine di rendere la nostra città più vivibile.

E Infatti, l’attenzione va posta su tutte quelle azioni ed iniziative che porterebbero la cittadinanza a riconquistare gli spazi di vita sociale per sottrarli ai delinquenti e lasciare loro sempre meno margine di azione per le attività criminali.

In questo l’amministrazione deve agire promuovendo il recupero di ogni angolo della città e potenziando, per esempio, le attività di avviamento artigianale per minori a rischio e disabili non gravi, dando l’opportunità alla parte sana del paese di avviare tutte le iniziative che coinvolgano le famiglie, le associazioni e i più giovani, integrando le nuove tecnologie con l’arte ed i mestieri della tradizione locale, con un piano di formazione dedicato.

Guardiamo, inoltre, al settore olivicolo, sia nell’ambito produttivo (raccolta e coltivazione) che della trasformazione delle olive in olio e della promozione del prodotto principe del nostro territorio.

Anche in questo, l’azione amministrativa deve integrarsi maggiormente con quella delle istituzioni scolastiche e professionali per creare sane opportunità di lavoro per i giovani disoccupati che - diversamente - diventerebbero manodopera a disposizione delle organizzazioni dedite allo spaccio; l'unico modo per scongiurare il rischio che i giovani più fragili possano lasciarsi coinvolgere in attività illecite mettendo a rischio il proprio percorso di vita è creare lavoro e nuove opportunità professionali.

Non trascuriamo, infine, la realizzazione di nuovi spazi verdi attrezzati per i più piccoli e per gli amanti dell’attività fisica-motoria all’aperto, una crescente pedonalizzazione delle strade che attraversano la nostra città e la realizzazione di percorsi ciclabili, integrati con una fattibile e concreta programmazione di aree destinate a parcheggio.

A prescindere dai tempi della campagna elettorale, Azione Civica intende avviare una serie di dibattiti partecipati dai cittadini sulle idee costruite con l’ausilio dei professionisti di ciascun settore.

Ulteriori contributi da parte dei cittadini potranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica azionecivica.bitonto@gmail.com con l’auspicio che ciascuna proposta sia scevra da barriere ideologiche, sottoscritta e supportata da contatti personali, la cui utilizzazione si riterrà implicitamente autorizzata.

Giovanni Brindicci e Francesco Cariello chiariscono in maniera definitiva che Azione Civica è un progetto politico con un orizzonte temporale di lungo periodo e che guarda sicuramente con opportunità alle imminenti elezioni amministrative del 2022 per il rinnovo del consiglio comunale di Bitonto, ma che continuerà il proprio percorso nel formare una nuova classe dirigente ed ambire ad esprimere un proprio candidato sindaco nelle future tornate elettorali.

Il gruppo di Azione Civica rispetto alla sua nascita ha ricevuto nuove adesioni che, come dichiarato dagli stessi, si sono concretizzate in continue e costanti partecipazioni al tavolo di confronto tra le parti.

Altresì, abbiamo avviato la creazione della giusta forma associativa e federativa che promuova e coinvolga il maggior numero di soggetti aderenti che ad oggi può contare sul contributo di Città Condivisa, Onda Civica, Associazione Sistema Paese, del gruppo locale di Italia Democratica per la Costituzione, del Movimento per Bitonto oltre che da una serie di sostenitori indipendenti che hanno mostrato interesse verso il nostro percorso.

Con la consapevolezza che esprimere un proprio candidato sindaco sia prematuro per un movimento nato da pochi mesi, Azione Civica si apre, tuttavia, ad un confronto programmatico con i potenziali candidati emersi nel panorama politico locale e conferma la propria disponibilità ad alleanze elettorali in grado di esaltare e massimizzare sia i temi del proprio programma che il numero dei rappresentanti del gruppo civico in sede consiliare.

Le prossime elezioni amministrative sono l’occasione per creare le basi istituzionali di un solido e sano gruppo politico, su cui costruire le future amministrazioni della città.

Proposte di candidatura a sindaco saranno valutate in base ai seguenti criteri: esperienza politica pregressa e conoscenza diretta della macchina amministrativa, capacità comunicative ma, soprattutto, libero da qualsivoglia questione pregiudizievole rispetto alla candidabilità e con ampio consenso all'interno del gruppo.

Pur mantenendo la propria autonomia e indipendenza nel progetto di lungo termine, gli aderenti ad Azione Civica intendono superare ogni preclusione ideologica e confluire all'interno di una coalizione di forze politiche, onde apportare un contributo di competenza e professionalità all'interno del prossimo consiglio comunale».