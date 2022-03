Prossimo Consiglio comunale il 25 marzo, dieci i punti all'ordine del giorno

È stato convocato per venerdì 25 marzo alle 9 il Consiglio comunale, in prima e unica chiamata. La seduta si svolgerà in videoconferenza, secondo quanto previsto nel provvedimento (protocollo n. 15417 del 30 aprile 2020) a firma del presidente del Consiglio comunale Vito Antonio Labianca, adottato ai sensi delle vigenti disposizioni normative anti Covid.

Dieci gli argomenti iscritti nell’ordine del giorno.

Al primo punto le comunicazioni del sindaco Michele Abbaticchio sull’avvenuto deposito dei verbali delle delibere adottate nelle sedute consiliari dal 28 ottobre al 31 dicembre 2021.

Il secondo punto riguarda le comunicazioni del presidente del consiglio comunale Labianca, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, sul Regolamento di Contabilità

Al terzo punto le comunicazioni del sindaco relative all’assegnazione di 160mila euro per il 2022 e di 80mila euro per il 2023, come contributo per gli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, stanziato con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 14 gennaio 2022.

La presa d’atto della verifica degli equilibri finanziari relativi al terzo trimestre 2021, con relazione dell’assessore Domenico Nacci, è al quarto punto dell’ordine del giorno.

Come quinto punto è prevista l’approvazione del 24esimo elenco dell’Albo comunale delle Associazioni, con relazione dell’assessore Rino Mangini.

Il presidente Labianca relazionerà poi sulle modifiche allo Statuto comunale (sesto punto dell’ordine del giorno).

La definizione degli obiettivi strategici del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022- 2024, con relazione del sindaco Abbaticchio, sono l’argomento al settimo punto.

L’approvazione definitiva della variante al Piano Regolatore Generale, per la modifica delle attività insediabili nella Zona APPEA (in riconversione della Zona PIP) – con relazione del primo cittadino – sarà materia dell’ottavo punto all’ordine del giorno.

Al punto 9 l’approvazione del Documento Strategico del Commercio, su cui relazionerà l’assessora Marianna Legista.

Chiude l’ordine del giorno, al punto 10, la relazione del sindaco sul riconoscimento di debiti fuori bilancio delle obbligazioni per sorte capitale e delle spese di giudizio relative ad infiltrazioni in immobili di via Magenta (ordinanza ex articolo 702 ter CPC del Tribunale di Bari n. 7951 del 15 dicembre 2021).