Ruggiero: «Più risorse per il Sud con fuoriuscita Roma da FSC»

«È necessario prendere in seria considerazione la possibilità di una fuoriuscita di Roma dal riparto del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC). Secondo alcune proiezioni, questo cambiamento avverrebbe in sostanziale pareggio per quanto riguarda la dotazione netta del FSC e permetterebbe di soddisfare le esigenze specifiche di finanziamento della Capitale, senza compromettere gli equilibri della perequazione orizzontale. Allo stesso tempo, si libererebbero altri fondi che potrebbero andare a rimpinguare le casse dei Comuni fino a qualche tempo fa penalizzati dalla spesa storica, soprattutto nel sud Italia, un vero e proprio balsamo per la finanza locale e, di conseguenza, i servizi per i cittadini». Così la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero, capogruppo M5S in Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale, a margine dell'audizione di Francesco Saverio Marini, coordinatore della Commissione con compiti di studio, supporto e consulenza in materia di ordinamento di Roma Capitale.

«Con il passaggio al meccanismo perequativo basato sul confronto fra fabbisogni standard e capacità fiscale – continua Ruggiero – l’apporto di Roma si riduce a 102 milioni di euro. A seguito dell’effetto perequativo, al termine del processo di transizione, le risorse storiche di Roma aumenterebbero di 247 milioni di euro. L’incremento dei fondi per la Capitale attraverso questi interventi rappresenterebbe un traguardo positivo e quanto mai necessario per garantire a Roma i sostegni economici di cui ha bisogno, mentre i Comuni del sud avrebbero a disposizione nuova linfa per irrobustire i servizi in favore dei cittadini».