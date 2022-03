Ok del Consiglio comunale al Documento strategico del commercio

Si è tenuto ancora in videoconferenza il consiglio comunale di ieri, con dieci punti all'ordine del giorno.

Ad inizio seduta il presidente Vito Antonio Labianca ha formalizzato una comunicazione del consigliere di Iniziativa Democratica Michele Daucelli, che ha annunciato le dimissioni da capogruppo Id e la costituzione del nuovo gruppo politico CON insieme ai consiglieri Giuseppe Fioriello e Massimo Lacetera.

A seguire, il consigliere Emanuele Avellis (Riformisti Cattolici Popolari) ha chiesto la parola per rivolgere un pensiero di gratitudine nei confronti del comandante maggiore della Polizia locale, Gaetano Paciullo, in pensionamento da un mese, che ha ottenuto l’encomio dall'amministrazione comunale per la sua straordinaria carriera al servizio della comunità. Un commosso ricordo è stato riservato anche al maestro Marco Vacca, recentemente scomparso, dall’assessora all'istruzione Angela Scolamacchia, che ha sottolineato il ruolo educativo e sociale del maestro, responsabile della creazione nel centro antico della scuola Don Milani, unico presidio formativo del quartiere.

Poi ha preso la parola la consigliera Marida Milo Milo per annunciare l’uscita da Sud al Centro. “Pur rimanendo fedele alla maggioranza e al sindaco Michele Abbaticchio – ha detto – mi dichiaro indipendente e confluisco nel gruppo misto”.

Giuseppe Maiorano (Italia in Comune), sulla scia del cordoglio per la scomparsa di Marco Vacca, ha proposto la creazione di una scuola di arti cinematografiche intitolata proprio al maestro bitontino, per sottolineare le sue "altissime doti pedagogiche". Espressioni di ringraziamento che sono state condivise anche dal consigliere Emanuele Sannicandro (Iniziativa Democratica), che ne ha ricordato l'impegno profuso per abbattere l'analfabetismo in città.

Quindi il presidente Labianca ha dato avvio alla discussione sui punti all'ordine del giorno, a partire dalle comunicazioni di servizio del sindaco e dello stesso presidente del Consiglio comunale. A causa di impegni dell'assessora Marianna Legista, è stata richiesta l'anticipazione dei punti 8 e 9 all'ordine del giorno, riguardanti l'approvazione definitiva della variante urbanistica per la modifica delle attività insediabili nella zona Appea e l'approvazione del Documento strategico del commercio. Su quest'ultimo punto la quinta Commissione consiliare, presieduta da Maria Veronica Visotti, ha elaborato e sottoposto al Consiglio comunale un emendamento, in collaborazione con la stessa Legista. L’assessora ha sottolineato l'importanza del documento anche alla luce della creazione del Duc (Distretto urbano del commercio), quale strumento di programmazione essenziale per lo sviluppo del commercio territoriale. “La sfida – ha spiegato Legista – è rilanciarlo e riqualificare il tessuto urbano”.

Il provvedimento è stato approvato a maggioranza.

In relazione all'approvazione della variante urbanistica, il sindaco Abbaticchio ha specificato che il provvedimento dà la possibilità di eliminare alcuni vincoli burocratici riguardanti la zona artigianale, rendendo il mercato più libero e diversificato.

A seguire il primo cittadino ha presentato il finanziamento, ottenuto dal Ministero dell'Interno, rivolto a tutti i Comuni in base alla popolazione, per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per l'anno in corso e quello prossimo, pari rispettivamente a 160mila e 80mila euro, più ulteriori fondi che sopraggiungeranno.

La consigliera azzurra Carmela Rossiello (Forza Italia) ha chiesto se ci fosse già una programmazione sulle strade e sulle zone che saranno interessate dai lavori, lamentando la situazione di estremo degrado delle arterie comunali e sollecitando un controllo sulla qualità degli interventi che verranno effettuati.

È intervenuto quindi Sannicandro, secondo cui “è importantissimo progettare, accedere ai finanziamenti, mettere in gara e fare i lavori, ma diventa importante anche il controllo dei lavori, con qualcuno che ne segua l’andamento. Altrimenti si rischia che l’amministrazione si trova davanti a situazioni spiacevoli”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Franco Scauro (Bitonto Riformista): “C’è un problema serio: il controllo. Dev’esserci un piano per rifare le strade a regola d’arte perché non si fa in tempo a ripararle che vengono nuovamente danneggiate da altri lavori”.

Il provvedimento è stato approvato all’unanimità.

Si è passati poi al quarto punto: presa d’atto del report sintetico sulla verifica degli equilibri finanziari relativi al terzo trimestre 2021. In assenza dell’assessore Nacci, ha relazionato il segretario generale Bonasia. La presa d’atto è stata approvata a maggioranza.

Come quinto punto, è stato approvato l’aggiornamento dell’elenco delle associazioni riconosciute dal Comune.

Il sesto punto ha riguardato le modifiche allo Statuto comunale. Il presidente del consiglio ha invitato Antonella Vaccaro (Pd) a relazionare: “Le modifiche interessano principalmente le forme partecipative cittadine, quindi le consulte che non vengono rinnovate e convocate da molto tempo. Abbiamo provato a mettere assieme più finalità per favorire la cittadinanza attiva delle varie associazioni e dei cittadini. Per la consulta del terzo settore abbiamo pensato di scorporare la tematica su due consulte: quella del terzo settore e quella delle donne, delle pari opportunità e del volontariato. È mio desiderio che la prossima amministrazione riveda il regolamento sui comitati di quartiere, una buona intuizione ma con un risultato molto limitante”.

Il provvedimento è stato approvato all’unanimità.

Infine è stato affrontato il settimo punto: definizione degli obiettivi strategici in materia di corruzione e trasparenza, con relazione del segretario generale. Anche in questo caso, approvazione unanime.