Candidatura Calò, Picciotti: «Nessuna dichiarazione a BitontoLive»

Dal professor Raffaele Picciotti, coordinatore cittadino pro tempore di Italia in Comune, riceviamo e pubblichiamo: “A nome di Italia in Comune e mio personale dichiaro di non aver rilasciato alcun tipo di dichiarazione in ordine a quanto contenuto nell'articolo pubblicato da BitontoLive”.

A beneficio dei lettori è il caso di specificare che il professore, interpellato da BitontoLive sulla candidatura di Rosa Calò, dopo un iniziale no comment, nel corso di una telefonata ha fatto dichiarazioni che – a suo giudizio – erano da intendersi come informali e non ufficiali.