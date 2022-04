Cantiere fermo in piazza XX Settembre, solo «passerella elettorale»

«Da una settimana stiamo facendo una caccia al tesoro, ma della prima pietra che avrebbe dovuto dare avvio ad alcuni lavori su piazza XX Settembre non c'è alcuna traccia. Quella che è andata in scena una settimana fa, dunque, è solo la “posa” da red carpet dell'inizio della campagna elettorale». Tuonano così i rappresentanti delle forze politiche e dei movimenti civici bitontini Patto Comune, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Donne Unite per Bitonto, Onda Civica, Città Condivisa, Sistema Paese, Bitonto in Testa-Popolari Iniziativa per Bitonto, Movimento per Bitonto, Bitonto Protagonista.

«È stato fintamente inaugurato un cantiere che, in realtà, non c’è: dopo una settimana, sul luogo non si riesce a trovare nemmeno un sassolino, né operatori al lavoro, né attrezzature e strumenti, nulla di nulla. E, guarda caso, questa commedia avviene alle porte della tornata per le elezioni amministrative», continuano i rappresentanti dopo che è stato soltanto annunciato dal Comune l’inizio degli interventi sulla piazza prospiciente a via Matteotti.

«Abbiamo assistito alla celebrazione del mistero della prima pietra e ci dispiace, non poco, per chi è caduto inconsapevolmente in questo tranello. Ciò che si evince è soltanto una passerella, con tanto di tappeto rosso – fatto dei soliti fumosi manifestìni e rendering – per avviare la competizione elettorale e, per l’ennesima volta, provare a prendere in giro i cittadini che, però, hanno compreso benissimo che si tratta di una farsa in salsa “abbaticchiana” e, in primavera, faranno fiorire una nuova Bitonto».