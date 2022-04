Donne-in Rete Civica: il movimento si apre alle istanze del mondo femminile

Dal direttivo di Rete Civica riceviamo e pubblichiamo un comunicato a firma di Patrizia Illuzzi, componente del direttivo, nel quale viene annunciata la nascita del progetto Donne-in Rete Civica per dare forza alla presenza femminile nel movimento politico e raccogliere le istanze delle cittadine di Bitonto, Palombaio e Mariotto.

«A poche settimane dal voto per il rinnovo dell’assise di Bitonto, Palombaio e Mariotto, la macchina elettorale scalda i motori. A noi di Rete Civica-Italia Popolare il delicato compito di dare voce ad un assioma che rispetti valori e programmi.

A voler ricalcare fedelmente la voce del coordinatore Felice Teofilo e della presidente Marianna Legista, di “rivoluzione” si tratta, se si considerano i contenuti che la lista Rete Civica si prefigge di attuare nelle finalità e negli obiettivi per il bene della nostra comunità.

Volti nuovi e personalità preparate, pronti a mettere in campo risorse professionali ed esperenziali acquisite negli anni.

Siamo tutti coinvolti in questo processo, ed ora più che mai diventiamo protagonisti di un progetto condiviso e ispirato alla partecipazione attiva di un gruppo – Rete Civica – coeso e motivato a far ri-nascere Bitonto e le sue frazioni sotto l’egida di una direzione politica che riscopra e ricopra in volti nuovi e personalità competenti le potenzialità che il nostro territorio ha in sé da esprimere sotto diversi profili.

In questa competizione elettorale non poteva mancare la voce unanime delle donne ce in Rete Civica fanno squadra, trovando la più alta espressione, rappresentatività e risonanza nella peculiarità di genere.

Il progetto Donne-in Rete Civica – ribadiscono il coordinatore Felice Teofilo e la presidente Marianna Legista – nasce e si colloca come un unicum nel percorso della lista civica, condividendone programmi, scopi e finalità, nonché il modus proteso al rinnovamento.

Il ruolo delle donne in Rete Civica è legato più specificatamente a rappresentare aspettative, ad esprimere bisogni ed esigenze che si riflettono nell’humus del sociale, della solidarietà, del volontariato, nella famiglia per il sol fatto che alla donna, più frequentemente, è deputato il ruolo centrale nelle dinamiche relazionali interne (famiglia) ed esterne (la comunità cittadina) nonché verso il mondo della scuola e dell’extra didattico.

Noi donne di Rete Civica, per le prossime amministrative, ci ritroviamo a fare squadra per perseguire quei cambiamenti tanto agognati, calamitando l’attenzione di votanti indecise e confuse.

Tutto questo alla luce di una campagna elettorale che ci auguriamo si svolga nel rispetto e nelle modalità consone ad una politica che ponga al centro il bene della collettività e si prefigga l’interesse della cittadinanza tutta, tutelando soprattutto le istanze di quella parte della nostra società che ritrova in Rete Civica la propria rappresentatività e l’espressione dei propri valori».