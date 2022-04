Tutto il centrosinistra per Francesco Ricci sindaco

Con un comunicato diffuso nella tarda serata di ieri, le forze politiche di centrosinistra che in un documento (mai ufficializzato) avevano condiviso la candidatura a sindaco della professoressa Rosa Calò, mettono nero su bianco il proprio sostegno alla candidatura dell’avvocato Francesco Ricci. Si rinsalda così il fronte del centrosinistra in vista delle amministrative del 12 giugno.

“Le forze politiche Centro Democratico, Clima, Iniziativa Democratica, Insieme, Italia in Comune e Sinistra Italiana non intendono più assistere immobili alla possibile rottura delle ragioni del centrosinistra che rischia di contrapporre legittime ed autorevoli candidature, imponendo ai cittadini scelte dolorose e laceranti.

In piena sintonia con la professoressa Rosa Calò, che si è resa disponibile a fare un passo verso la ricomposizione del quadro, con la consapevole soddisfazione del sindaco uscente Michele Abbaticchio, e d'intesa con La Puglia in Più, comunicano di sostenere, per l'unico scopo di promuovere il bene comune ed alimentare coerenza e linearità politica, la candidatura dell'avvocato Francesco Paolo Ricci a sindaco della Città.

Con questa decisione ispirata alla migliore tradizione del riformismo democratico della nostra città, le forze suddette ritengono di aver pienamente assecondato il diffuso auspicio dell'elettorato del centrosinistra, stanco dopo oltre vent’anni di divisioni e polemiche spesso sterili.

Sono maturi i tempi per una comunità più coesa e capace di affrontare unita le sfide che ci attendono. Le forze politiche firmatarie del presente comunicato si impegneranno a sostenere candidati e futuri amministratori capaci di operare in un clima costruttivo ed orientato ad una comunicazione mai ostile”.