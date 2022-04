Anche “Noi per la comunità” con Francesco Paolo Ricci

Anche “Noi per la comunità” sostiene la candidatura a sindaco dell’avvocato Francesco Paolo Ricci. L’accordo è stato sottoscritto questa mattina.

«Ringraziamo tutti coloro i quali, nei giorni trascorsi, insieme alla nostra forza, hanno svolto un grande lavoro di sintesi, affinché si decretasse ufficialmente la convergenza dell'intero mondo moderato, riformista e democratico su un'unica figura. Il nostro ringraziamento – si legge nella nota del coordinamento di “Noi per la comunità” – anche alla professoressa Rosà Calò che ha deciso di fare un passo indietro e consentire questa unione. Crediamo sicuramente che la sua partecipazione, la sua professionalità, il suo impegno siano necessari per vincere e governare la nostra città nei prossimi anni. Auspichiamo fortemente che il lavoro di squadra posto in essere, continui nei prossimi mesi per garantire alla città un Governo che sappia affrontare le innumerevoli sfide già partite in questi anni con competenza e serietà. Ora, con Francesco Paolo Ricci, parliamo alla città e costruiamo insieme un programma concreto».