Patto Comune: «Prima Bitonto, Palombaio e Mariotto»

Da Patto Comune riceviamo e pubblichiamo.

Idee, progetti, concretezza. Nasce da qui il percorso di Patto Comune, una lista civica fatta di persone che vivono e lavorano sul territorio di Bitonto, Palombaio e Mariotto.

Dopo dieci anni di amministrazione distratta e incentrata su annunci mirabolanti, la nostra comunità ha bisogno di amministratori che vivono nel mondo reale, con l’obiettivo di mettere davvero al primo posto i bisogni dei cittadini, senza sterili personalismi.

La nostra forza è l’autenticità che il lavoro e l’impegno quotidiano sanno dare, perché la politica e il potere non cambiano le persone. Più semplicemente fanno emergere ciò che ciascuno è veramente.

Non ci interessano le vecchie etichette, per noi vale ancora il concetto che un’idea può essere buona o cattiva. E un’idea non è di destra né di sinistra.

C’è chi ancora oggi rivendica primati ideologici e politici, millantando una coerenza diventata, in realtà, impossibile in uno scenario politico così caotico e cangiante come quello che si è venuto a creare dopo gli ultimi dieci anni di cattivo governo cittadino.

Ed è per questo che ci proponiamo come alternativa a quello che faticosamente si può definire centro-sinistra, ispirandoci ai valori dell’area liberale e moderata, sempre aperti al dialogo costruttivo con tutte le esperienze politiche cittadine.

Le comunità di Bitonto, Palombaio e Mariotto hanno bisogno di ritrovare unione di intenti dopo anni di divisioni, ripartendo dalla progettualità. Grande assente negli ultimi dieci anni.

Ecco perché abbiamo deciso di creare un nuovo progetto politico e sociale dedicato a Bitonto, Palombaio e Mariotto, animato da un gruppo di amici che credono nella rinascita del territorio.

In particolare, le frazioni devono entrare realmente nell’agenda dell’amministrazione comunale, diventandone una priorità assoluta, dopo anni di oblio e sfruttamento come territorio di conquista durante gli appuntamenti elettorali. Ma tutti i cittadini saranno le nostre priorità.

Patto Comune: prima Bitonto, Palombaio e Mariotto. Più di prima.