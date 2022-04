Domenico Damascelli candidato sindaco del centrodestra

“Un’alleanza per offrire alla città una nuova amministrazione, che abbia come punto di forza il bene comune per Bitonto, Palombaio e Mariotto e metta, al centro della sua azione di governo, le esigenze dell’intera comunità”. Su questi principi i partiti e le liste civiche Patto Comune, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Città Condivisa, Sistema Paese–Azione civica, Onda Civica, Bitonto in testa-Popolari iniziativa per Bitonto, Uniti per Bitonto, Movimento per Bitonto, Bitonto Protagonista, hanno individuato in Domenico Damascelli il candidato sindaco per la guida della città.

L’attenzione del gruppo sarà rivolta ai reali problemi del territorio e, soprattutto, ad un concreto potenziamento dei settori produttivi cittadini, per rimettere davvero Bitonto al centro della scena sociale e politica dell’intera area metropolitana barese. Partendo dall’agricoltura, volano dell’economia cittadina, fino a commercio, impresa e artigianato, turismo, cultura e istruzione, passando per il mondo dell’associazionismo e terzo settore, politiche sociali, giovanili e pari opportunità, sicurezza e sport, oltre a garantire rapporti con gli organismi sovracomunali per tutelare i servizi sanitari e migliorare le infrastrutture, fondamentali per il benessere dei cittadini e lo sviluppo del territorio. La formazione sarà pronta ad affrontare la sfida più grande dopo il periodo pandemico, che avverrà attraverso l’utilizzo proficuo dei fondi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nella coalizione politica ci saranno tutti coloro i quali hanno a cuore il futuro della città: non solo, quindi, una scelta di discontinuità rispetto al passato, ma anche un momento per ridisegnare la vita cittadina, perché a Bitonto sarà “Tutta un’altra storia”.

Domenico Damascelli terrà una conferenza stampa, con partiti e movimenti civici, mercoledì 20 aprile alle 11 all’Hegemonya Cafe (viale Giovanni XXIII, 28 - https://goo.gl/maps/GYJgJeERihFYrZWL8).