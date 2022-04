Domenico Damascelli: «A Bitonto sarà “Tutta un’altra storia”»

«Vogliamo tornare per le strade della città, ascoltare i bisogni dei cittadini, trasformarli in punti programmatici e fare del nostro meglio per portarli a termine». Sono queste le intenzioni di Domenico Damascelli che si candida a guidare il governo cittadino per i prossimi cinque anni.

Al suo fianco, partiti e liste civiche: Patto Comune, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Città Condivisa, Sistema Paese-Azione civica, Onda civica, Bitonto in testa-Popolari iniziativa per Bitonto, Uniti per Bitonto, Bitonto Protagonista, Bitonto cambia, Bitonto solidale, Lista civica per Bitonto, I Riformisti-Fronte del Lavoro.

«La nostra intenzione – ha dichiarato oggi, nel corso della presentazione ufficiale della sua candidatura all'Hegemonya Cafe, alla presenza del commissario regionale di Fratelli d'Italia, Marcello Gemmato, e del capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Davide Bellomo – è quella di far partire il programma di governo dal basso, consultando i cittadini per ridisegnare, per aree tematiche, in toto la città: agricoltura, infrastrutture, ambiente, cultura, turismo, welfare, sicurezza, commercio e sviluppo, impresa e artigianato, urbanistica, politiche per la casa, beni comuni, trasporti e mobilità, istruzione, pari opportunità, famiglia, politiche giovanili e per l’infanzia, sanità, equità fiscale e sport. Da oggi insedieremo il comitato del programma, composto da un gruppo di cittadini esperti che raccoglieranno pareri, consigli e proposte, perché la politica ha bisogno di competenze. Così, sarà “Tutta un’altra storia”». È questo, infatti, il motto e l’hashtag che accompagnerà la campagna elettorale sia nelle piazze che sui social.

«Siamo convinti che Domenico Damascelli possa essere e sarà il miglior sindaco per Bitonto. C’è un mix di buona amministrazione, onestà, conoscenza della città nelle su radici, che prooiettano Domenico ad essere il candidato sindaco migliore per questa comunità. Fratelli d’Italia è al suo fianco con Giorgia Meloni, con il sottoscritto e con tutta la classe dirigente di quell’area politica di destra da cui Domenico proviene e del quale, orgogliosamente, è portatore di valori e di principi», ha dichiarato Marcello Gemmato.

«Abbiamo premiato la competenza. Domenico Damascelli – ha sottolineato Davide Bellomo – incarna la serietà, sia quando ha fatto il consigliere regionale, il vicesindaco e il consigliere regionale. È stato tra i più validi consiglieri regionali nella scorsa legislatura, gli abbiamo chiesto di mettere questa serietà a disposizione della sua città, fortunatamente ha accettato questo invito ed ora faremo una campagna elettorale che lo porti a Palazzo di Città».

Endorsement anche da Forza Italia Puglia. «Con Domenico Damascelli – scrive il commissario regionale Mauro D’Attis – si apre una stagione nuova per Bitonto, mettendo competenza ed esperienza al centro dell’azione amministrativa e politica». «Forza Italia – aggiunge il vice commissario Dario Damiani – ha da subito sostenuto convintamente la candidatura di Damascelli a livello non solo provinciale e regionale, ma anche nazionale. La sua figura ed il suo curriculum sono una garanzia per una città importante come Bitonto che merita di tornare centrale all’interno dell’area metropolitana di Bari».