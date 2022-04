Strappo nel centrosinistra, Bitonto Cambia appoggia Damascelli

Le forze politiche già presenti nel Manifesto politico “Bitonto Cambia” ufficializzato il 24 marzo scorso (ad eccezione di Italia Popolare-Rete Civica, ndr) si schierano a sostegno del candidato sindaco Domenico Damascelli.

“Pur riconoscendoci nell’area del centrosinistra – spiegano in un comunicato stampa CON, I Riformisti-Fronte del Lavoro, Partito Socialista Italiano, Sud al Centro, Bitonto Cambia – abbiamo da sempre convintamente rappresentato la necessità e l’esigenza di una chiara discontinuità politica e amministrativa nella gestione della cosa pubblica e nella progettazione delle soluzioni per lo sviluppo e la crescita sostenibile della città, con ciò rappresentando un’esigenza largamente sentita dalla collettività cittadina e in tutte le sue espressioni politiche, sociali, economiche e culturali, indipendentemente dalle appartenenze politiche”.

“Purtroppo – continuano – tale esigenza non ha trovato alcun riscontro nelle forze politiche che hanno deciso di sostenere la candidatura a sindaco dell’avvocato Francesco Ricci, dimostrando una totale e immotivata chiusura, fino alla preconcetta esclusione di forze politiche anche storiche del centrosinistra cittadino che avevano espresso la volontà di un concreto e visibile cambiamento. È mancata, e questo è motivo di grande delusione, la volontà, la capacità e la determinazione del candidato sindaco di interpretare e fare sue le predette esigenze di cambiamento dimostrando così di non essere autenticamente libero, ma succube e prigioniero di chi ha amministrato la città per ben dieci anni e che evidentemente vuole continuare a condizionarne il futuro. Con lo stesso sistema di potere, con le stesse logiche, con le stesse modalità fallimentari e magari con gli stessi interpreti”.

“La città – prosegue il comunicato delle forze politiche del Manifesto “Bitonto Cambia” – ha bisogno di altro, ha bisogno di un rinnovamento vero per poter affrontare e dare risposte efficaci alle rilevanti e complesse sfide che si hanno d’avanti, aprendo e coinvolgendo tutte le forze e le risorse di questa grande comunità a prescindere dalle appartenenze politiche. Per queste ragioni e preso atto delle chiusure, anche di natura personale, significate dalla coalizione che sorregge il candidato sindaco Ricci, della ferma volontà della stessa di non ricercare alcuna sintesi, ignorando anche le sollecitazioni ricevute dai superiori organi politici, ma soprattutto di deliberatamente ignorare la vasta e diffusa volontà di cambiamento presente nell’intera comunità di Bitonto, Palombaio e Mariotto, facendoci carico delle predette esigenze della comunità, abbiamo ritenuto di sostenere la candidatura a sindaco della città di Domenico Damascelli, quale chiara espressione e volontà del cambiamento atteso”.

“Mai asserviti e funzionali ad alcuno, ma liberi e protagonisti nel rappresentare e realizzare, in maniera chiara ed inequivoca, la discontinuità e il cambiamento”, concludono CON; I Riformisti-Fronte del Lavoro, Partito Socialista Italiano, Sud al Centro, Bitonto Cambia.