La coalizione a sostegno di Ricci a Bitonto Cambia: «Da noi nessuna chiusura»

“Apprendiamo con dispiacere l’ingresso nella coalizione guidata dalla destra di Fratelli d’Italia e della Lega (sotto forma di lista "civica"), non solo di alcuni consiglieri della maggioranza di Abbaticchio, del presidente del Consiglio comunale (insieme al suo movimento di appartenenza) e di tre ex assessori dello stesso, ma anche quello del Partito Socialista, a cui più volte avevamo fatto pervenire i nostri pressanti inviti ad unirsi a noi, con ogni canale esistente, in ragione della tradizione e della storia del più antico partito della sinistra italiana”. Così la coalizione a sostegno del candidato sindaco Francesco Paolo Ricci commenta l’endorsement del Manifesto “Bitonto Cambia” (ad eccezione di Italia Popolare-Rete Civica, ndr) al candidato sindaco del centrodestra Domenico Damascelli.

“Respingiamo con fermezza – prosegue il comunicato – la versione di comodo secondo cui avremmo chiuso le porte in maniera immotivata a seppur tardive aperture, ribadendo che dai primi di settembre ad oggi sono state esperite decine di tentativi (solo alla fine con la partecipazione di politici extracomunali) per addivenire ad una coalizione unitaria del centro sinistra. E alla fine ci siamo riusciti. Il mantra di quello che fu Bitonto Cambia è stato e annuncia di essere ancora quello di una discontinuità politica e amministrativa (leggasi meglio ostilità totale ed immotivata) che è nelle cose, visto che il candidato Ricci è stato inattivo per cinque anni e nei precedenti è stato invece attivo e propositivo oppositore del primo governo Abbaticchio (quello in cui figuravano come assessori Masciale e Scauro, insieme al « tassessore» Daucelli, come ebbe ad apostrofarlo l’amico di oggi Damascelli, in una memorabile rissa da saloon celebrata in Consiglio comunale)”.

“Il passo avanti fatto dalle liste che inizialmente supportavano la pur ottima candidatura Calò, lungi dall’essere un semplice scarico della Rosa, ha mostrato al contrario capacità di abbracciare la linea moderata e costruttiva, rivolta al futuro, della proposta Ricci. Francesco Paolo Ricci, libero da sempre da qualsiasi condizionamento, né continuo, né discontinuo, semplicemente «un’altra storia». Questa, sì, nuova e non già vista”, conclude la coalizione a sostegno di Ricci.