PER Bitonto, Mariotto e Palombaio: una nuova civica a sostegno di Ricci

L'associazione Noi per la comunità, insieme al Comitato per la democrazia che fa riferimento al consigliere comunale Emanuele Avellis e all' ex consigliere comunale Vito Rosario Modugno, ed ad altre realtà civiche del territorio consolidate da anni sullo scenario politico locale, presenteranno a breve la lista civica PER Bitonto, Mariotto e Palombaio.

“La decisione di creare una lista, espressione di uomini e donne già impegnati nelle istituzioni, nonché uomini e donne che si cimenteranno nella prima esperienza politica – si legge nel comunicato a firma del segretario politico di Noi per la comunità, Antonio Labianca – è maturata nel corso dei mesi da un attento confronto che parte prima di tutto dalla necessità di semplificare il quadro politico della città”.

“La civica che sosterrà la candidatura dell'avvocato Francesco Paolo Ricci alla carica di sindaco – prosegue il comunicato – si inserisce stabilmente nella coalizione riformista, progressista e democratica della città e si pone l'obiettivo di migliorarla in un processo di crescita che non deve arrestarsi, soprattutto in un quadro politico nel quale si evince da parte di qualche forza politica la volontà di un ritorno al passato nefasto per la nostra città”.