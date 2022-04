Francesco Paolo Ricci candidato sindaco, oggi il via ufficiale alla campagna elettorale

Parte oggi, con la conferenza stampa in programma alle 10 al Sancti Nicolai Convivium in piazza Cattedrale, la campagna elettorale di Francesco Paolo Ricci e della coalizione che lo ha individuato come candidato sindaco di Bitonto con le comunità di Palombaio e Mariotto.

Dopo la presentazione Ricci saluterà amici, sostenitori e tutti i cittadini che lo vorranno incontrare.

“Il centro sinistra – si legge nel comunicato stampa di lancio della conferenza stampa – è finalmente compatto su un unico candidato in vista delle elezioni del 12 giugno”.

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta facebook a questo link: https://fb.me/e/2egXoIi6J.