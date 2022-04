Il M5S lancia la candidata sindaca Maria Bufano: "Una vera svolta per Bitonto”

Non sarà una corsa a due, quella per la poltrona di sindaco alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno. Alle candidature di Domenico Damascelli per il centrodestra e di Francesco Paolo Ricci per il centrosinistra, si aggiunge quella di Maria Bufano per il M5S.

Di seguito il comunicato stampa di presentazione.

In occasione delle elezioni amministrative di Bitonto, Palombaio e Mariotto, il MoVimento 5 Stelle correrà con una propria lista a sostegno della professoressa Maria Bufano, attivista storica del gruppo, come candidata sindaca. La presentazione ufficiale si terrà sabato 30 aprile alle 11 nella sede del MoVimento in corso Vittorio Emanuele 28, e vedrà la partecipazione della deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero. “L’assembramento indecente e pericoloso di liste – afferma il M5S – riunite dietro nomi riciclati della vecchia politica ha reso impossibile ogni forma di collaborazione con chi evidentemente non vuole dare un nuovo corso alla storia della città. Il M5S tutelerà il bene comune, presentando le proprie proposte nel campo della sicurezza, dell’ambiente, del miglioramento dei servizi per i cittadini, della riduzione delle tasse e dell’intercettazione delle risorse del PNRR, alcune delle quali già scandalosamente mancate per colpa dell’amministrazione uscente”.

La professoressa Bufano è laureata in Giurisprudenza. Attualmente svolge l’attività di docente presso una scuola secondaria di Bitonto. Attivista storica del gruppo, Bufano potrà contare sull’esperienza maturata seguendo l’attività parlamentare della deputata bitontina Francesca Ruggiero.

“La figura di Maria Bufano – afferma la deputata Ruggiero – condivisa e sostenuta fortemente da tutto il gruppo, costituisce la vera svolta per la città. Al momento è l’unica candidatura femminile alla carica di sindaco, una scelta che ci rende ancora più orgogliosi perché in totale discontinuità rispetto al resto della politica. Diciamo basta una volta per tutte alle solite facce. Bitonto, Palombaio e Mariotto hanno bisogno di altro. Hanno bisogno di una vera svolta”.