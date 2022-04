Autorizzazioni discarica Fer.Live, Sinistra Italiana: «Le nostre osservazioni erano corrette»

In attesa della conferenza di servizi in programma a fine maggio, Sinistra Italiana torna sull’iter autorizzativo della discarica di rifiuti speciali Fer.Live in agro di Bitonto. Il punto, nella nota che pubblichiamo.

«Siamo fiduciosi che il 31 maggio prossimo – data di rinvio della conferenza di servizi decisoria “sincrona” – il buon senso e l'interesse pubblico prevarranno su quello di chi vuole devastare il nostro territorio con la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi a pochi passi dalla nostra frazione Palombaio. Le osservazioni pervenute in seno alla conferenza di servizi alla Città Metropolitana di Bari, pertinenti ed esaustive, saranno determinanti al diniego definitivo dell'istanza Fer.Live.

Le contraddizioni del Comitato VIA della Città Metropolitana sono emerse in tutta la loro tristezza. La Fer.Live si accorge del grave errore progettuale ed elimina i cinque codici di rifiuti che aveva aggiunto con l’istanza AIA del 16 novembre 2020. E il Comitato VIA? Il Comitato VIA, richiamato nuovamente ad esprimersi il 13 aprile scorso, prendendo atto della suddetta rinuncia, conferma che il quadro emissivo dal punto di vista “della genesi di nuove sostanze odorigene” rimane inalterato rispetto a quello precedentemente autorizzato nel lontano 30 dicembre 2011, non rammentando che alla stessa conclusione era giunto nella precedente seduta del 13 gennaio 2021 quando, invece, erano ancora presenti i codici EEE dal forte impatto odorigeno che la società ha pensato bene di eliminare a seguito delle osservazioni prevenute.

Le osservazioni tecnico amministrative esternate nei nostri precedenti interventi erano corrette. Non disperiamo che il Comune di Bitonto, l’Arpa Puglia e, in ultimo, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (avevamo sempre sostenuto che era necessario tale parere) con il proprio giudizio negativo, sapranno rappresentare le forti criticità escludenti l’ipotesi di realizzazione della discarica.

Noi di Sinitra Italiana Bitonto continueremo lo studio degli elaborati forniti dalla società Fer.Live, mettendo a disposizione della cittadinanza le ulteriori criticità che da una prima lettura appaiono inconfutabili».