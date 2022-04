Domani Consiglio comunale d'urgenza: Tari e Imu all'ordine del giorno

Consiglio comunale convocato d’urgenza, domani in presenza alle 9.30.

Al primo punto all’ordine del giorno c’è la presa d’atto della determina Ager n.139 del 23 aprile scorso (Procedura di validazione del Piano economico finanziario per gli anni 2022-2025, secondo metodo tariffario servizio integrato di gestione rifiuti ex delibera 363/2021 Arera – Approvazione Piano economico finanziario anni 2022-2025 ex art. 7 delibera 363/2021) e dell’allegata relazione di validazione del Piano economico finanziario per gli anni 2022-2025 (relatore l’assessore al bilancio Domenico Nacci).

Le tariffe Tari 2022 saranno argomento di discussione al secondo punto, con relazione dell’assessore Nacci.

Terzo punto all’ordine del giorno, l’imposta municipale propria Imu per il 2022 (conferma aliquote e detrazioni).

Ultimo punto in discussione, relatore il sindaco Michele Abbaticchio, riguarda il riconoscimento di debito fuori bilancio per spese di giudizio per un sinistro stradale avvenuto in via Fornelli.