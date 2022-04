La candidata sindaca M5S Maria Bufano: «È il momento del riscatto per la città»

«Nell'ultimo decennio la città di Bitonto non è stata ben amministrata. La qualità dei servizi è rimasta al di sotto degli standard, già bassi, del Sud, nonostante le risorse sempre maggiori ricevute grazie a Governo e Parlamento. Il MoVimento 5 Stelle offre l'unica, vera alternativa perché la città cambi volto e rompa con certe logiche del passato. È il momento del riscatto». Così la candidata sindaca del M5S Bitonto Maria Bufano, durante la presentazione ufficiale che si è svolta questa mattina nella sede del comitato, in corso Vittorio Emanuele 28.

«Prima ancora dei nomi da candidare – ha detto – abbiamo messo al centro il programma e le idee con cui cambiare la città. I temi saranno la bussola che guiderà il MoVimento 5 Stelle in questa campagna elettorale. L'esibizionismo virtuale di questi ultimi anni lascia un paese che deve ancora crescere e risolvere i suoi problemi storici. Il M5S è la vera svolta. E con la nostra lista, con un'età media bassa, abbiamo deciso di scommettere sull'intraprendenza dei giovani».

Per la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero «il nome di Maria Bufano è di radicale rottura rispetto all'attuale assetto politico, innanzitutto perché il M5S ha deciso di puntare su una donna; poi perché Maria Bufano ha dimostrato in anni di lavoro e di attivismo uno straordinario senso di abnegazione e sacrificio per la comunità, che è giusto siano messi al servizio dei cittadini entrando nelle istituzioni. Di fronte all'attuale architettura politica cittadina, questa era l'unica strada per spezzare le incrostazioni di potere che bloccano la nostra città e dare un'opportunità al desiderio di cambiamento dei bitontini. I cittadini devono tornare al centro dell'agenda politica».