Sinistra Italiana e PIÙ Bitonto in lista unica. Il programma

Sinistra Italiana Bitonto e la lista civica PIÙ Bitonto si sono gemellate in un unico simbolo elettorale per sostenere il candidato sindaco Francesco Paolo Ricci.

“Abbiamo pensato ad un unico soggetto – si legge nel comunicato congiunto – per valorizzare tutte le idee e le buone pratiche della politica cittadina. In tale gemellaggio le diverse forme e il pluralismo, avranno pari dignità e ciascuna forza sarà capace, in sinergia con l’altra, di proporre e costruire il bene comune e l’interesse di Bitonto, Palombaio e Mariotto. I principi fondanti sono sempre l’antifascismo e la giustizia sociale e ambientale, ed è da questi valori che vogliamo ripartire per costruire una nuova offerta politica per la nostra città e le sue frazioni. Ci attendono nuove sfide e nuovi bisogni sociali, l’aumento delle diseguaglianze economiche è uno dei problemi economici e sociali del nostro tempo”.

Di seguito i punti del programma di Sinistra Italiana-PIÙBitonto.

EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE

Il disagio abitativo è “la condizione di privazione o sofferenza di chi è privo dei mezzi economici necessari per soddisfare i bisogni minimi di servizi abitativi”.

L’impossibilità ad accedere al bene casa (giovani coppie, giovani soli, lavoratori, migranti, famiglie numerose, anziani, sfrattati) a causa della sempre maggiore incidenza dei costi abitativi sui redditi.

Le caratteristiche dell’alloggio come la superficie disponibile pro capite, l’insufficiente dotazione di servizi e impianti di vario tipo, fino ai casi estremi di chi è costretto a vivere in alloggi impropri o di fortuna.

Vi è una stretta connessione tra povertà umana e povertà abitativa. Il disagio abitativo dipende dalla insicurezza occupazionale e dai processi di trasformazione delle strutture familiari e sociali.

La riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato, deve rappresentare uno degli obiettivi strategici prioritari a cui il Comune di Bitonto deve puntare.

COMUNITÀ ENERGETICA POPOLARE

Stati guerrafondai hanno messo a nudo una Italia energia dipendente e questo ha determinato incrementi insostenibili dei costi energetici a carico delle famiglie. È giunto il momento di avviare politiche energetiche che a livello comunale si devono tradurre in un aggiornamento del piano di azione per l’energia sostenibile (PAES). L’azione esercitata dall’Amministrazione comunale deve essere propulsiva per stimolare, supportare e facilitare l’azione di famiglie e di imprese che vivono e lavorano sul territorio, coinvolgendole attivamente nel processo di decarbonizzazione, mediante:

riqualificazioni energetiche e elettrificazione dei consumi termici negli edifici pubblici

raccolta continuativa dei dati di consumo degli edifici pubblici

acquisto di elettricità verde certificata

sostegno all’efficienza energetica e alla riqualificazione di condomini e abitazioni

promozione della comunità energetica

TUTELA E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

Messa in sicurezza della ex discarica RSU di via Giovinazzo.

La ex discarica RSU di via Giovinazzo ancora priva del provvedimento amministrativo di chiusura è un sito in grado di rappresentare una possibile e reale fonte di contaminazione. Al fine di ridurre il rischio per la salute umana e per l'ambiente ed in particolare per la risorsa idrica sotterranea, occorre attuare misure di prevenzione, di contenimento e di messa in sicurezza tali da annullare i molti e probabili rischi connessi ad una mancata o errata gestione delle fonti contaminanti. La strategia progettuale della messa in sicurezza deve avere come obiettivo finale la RIGENERAZIONE TERRITORIALE che va oltre il mero ripristino fisico del sito. Il processo di rigenerazione dovrà restituire l’area ad una fruizione collettiva come bene e patrimonio ambientale comune per il reinserimento naturalistico evitando forzature di solo effetto scenografico.

Valorizzazione del Parco di Lama Balice

Applicazione della tariffazione puntuale nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati

Opposizione alla realizzazione della discarica Fer.Live

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è uno strumento di pianificazione strategica che ha l'obiettivo di programmare azioni e interventi sul territorio comunale per lo sviluppo più accessibile, più sicuro e meno inquinante della mobilità e dei trasporti. Con un PUMS efficiente ed efficace la qualità della vita dei cittadini di Bitonto, Palombaio e Mariotto ne risulterebbe notevolmente migliorata. Approviamo il PUMS in via definitiva puntando al raggiungimento degli obiettivi previsti a breve, medio e lungo termine.

TUTELA DEL LAVORO

Valorizzazione e sostegno allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese sociali che si occupano di agricoltura sociale promuovendo le attività agrituristiche per un aumento dell’offerta turistica sostenibile della nostra Città. Le Aziende Agricole che hanno o vogliono aprire uno spaccio aziendale dovranno essere tassate con aliquote inferiori.

Favorire l’attivazione di Progetti Utili alla Collettività.

CULTURA, SPORT E TURISMO

Alla cultura occorre riconoscere un ruolo determinante nella valorizzazione di un territorio per questo è importante promuoverla in modo efficace ed efficiente. La cultura deve avere un ruolo centrale nella lotta alle disuguaglianze per lo sviluppo di una reale coesione sociale. Bitonto e le sue frazioni hanno un grande patrimonio storico-artistico e paesaggistico capace di aggregare e contribuire al benessere dei cittadini dell’intero territorio. Sport e cultura sono componenti essenziali delle politiche di sicurezza sociale e di prevenzione, soprattutto a favore del mondo giovanile. Per lo sport, dunque, occorre offrire servizi, privilegiando il rapporto con i protagonisti dell’attività sportiva nell’intero territorio, le scuole, le società sportive, le associazioni, i centri di aggregazione giovanili, per extra comunitari e le associazioni che si dedicano alle problematiche dei diversamente abili. Sport e cultura a Bitonto, Palombaio e Mariotto dovranno essere il volano del turismo e del marketing territoriale per effetto della crescita della popolarità sportiva. Per elevare le qualità attrattive è necessario creare info point turistici culturali e istituire una Consulta Sportiva per valorizzare e promuovere la partecipazione di associazioni e gruppi di cittadini alla gestione ed alla diffusione dello sport di base, formativo e agonistico per l’intera cittadinanza di Bitonto e frazioni ed in particolare tra i giovani e giovanissimi.